El Mérida necesita un 12 de 12 para poder soñar

Para conseguir la anhelada clasificación para la promoción de ascenso a Segunda, las cuentas del Mérida de cara a las últimas cuatro jornadas de liga son muy claras: necesita hacer un pleno de 12 puntos sobre 12 y esperar a que los resultados de sus rivales directos le beneficien. No hay más cálculos válidos. Esta racha de triunfos sería un hito histórico para el club, pues en esta categoría nunca lo ha conseguido.

Esta última jornada ha sido nefasta para el cuadro emeritense pues, además de caer derrotado en Getxo el viernes (2-0), los seis rivales directos que tiene por encima en la clasificación puntuaron, consiguiendo tres victorias y tres empates que han complicado aún más el objetivo para el conjunto de Fran Beltrán.

Así pues, tras el último fin de semana, la tabla clasificatoria muestra al equipo romano en la novena posición con 48 puntos, a cinco del ‘playoff’ de ascenso que marcan Pontevedra y Real Madrid Castilla, quinto y cuarto, respectivamente, ambos con 53 puntos. En medio se encuentran Barakaldo y Ponferradina, con 51, y Unionistas, con 49. Inalcanzable se antoja el Zamora, ubicado ahora en la tercera plaza con 55.

La Copa como consuelo

Como mal menor estaría la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey. Al encontrarse dos filiales, Celta Fortuna y Castilla, en puestos de promoción de ascenso, la séptima posición sería la última que daría derecho a disputar la competición copera la próxima temporada.

Al Mérida le restan dos citas en casa y dos fuera, en las que se enfrentará, por este orden, con Lugo, Barakaldo, Unionistas y Osasuna Promesas.

Para el choque ante el cuadro lucense de este domingo a las 16.00 horas, Fran Beltrán no podrá contar con Gio Almeida por acumulación de tarjetas.

En lo social, el club quiere que la afición siga apoyando al equipo, como lleva haciendo durante toda la temporada, y para eso ha puesto en marcha una promoción en la que los socios podrán comprar un número ilimitado de entradas a la mitad del precio habitual, 25 en tribuna y 20 en preferencia.