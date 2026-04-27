Baloncesto. Liga Femenina Challenge
El Al-Qázeres inicia su asalto a la Liga Femenina este domingo en el Serrano Macayo
El conjunto de Jesús Sánchez jugará este domingo a las 12.00 horas la ida de cuartos del ‘playoff’ de ascenso ante el Osés Construcción Ardoi
El Multiusos estará ocupado por el Campeonato de España Senior de Bádminton
El Alter Enersun Al-Qázeres ya conoce el horario de su primera parada en el ‘playoff’ de ascenso a la Liga Femenina. El conjunto cacereño recibirá este domingo, a las 12.00 horas, al Osés Construcción de Ardoi en el partido de ida de los cuartos de final, una eliminatoria que se resolverá una semana después en tierras navarras, el sábado 9 de mayo a las 19.30 horas.
La cita tendrá además un escenario con carga simbólica para el club. El Al-Qázeres no jugará en esta ocasión en el Multiusos, su pista habitual, sino que regresará al pabellón Serrano Macayo, donde en 2016 logró su último ascenso a la élite del baloncesto femenino español. Diez años después, ese mismo recinto será el punto de partida de un nuevo intento por regresar a la máxima categoría.
El cambio de pabellón se debe a que el Multiusos de Cáceres acogerá del 1 al 3 de mayo el Campeonato de España Senior de Bádminton, una competición que se celebrará por primera vez en Extremadura y que reunirá a jugadores de clubs de todo el país.
Competir entre dificultades
El equipo de Jesús Sánchez llega a la eliminatoria después de certificar su clasificación el pasado sábado con una victoria de gran valor en Melilla por 70-75. El triunfo tuvo como gran protagonista a Raquel Laneiro, autora de 26 puntos y siete triples, y permitió al conjunto cacereño prolongar una temporada en la que ha sabido competir pese a las dificultades.
El técnico calificó la clasificación como una «enorme alegría» y un premio al trabajo del grupo durante todo el curso. «Hemos sido un equipo durante toda la temporada», destacó tras el encuentro en Melilla, antes de subrayar que el objetivo ahora es afrontar el ‘playoff’ «con toda la ilusión posible».
El formato de la primera eliminatoria será a doble partido. El Al-Qázeres disputará la ida en Cáceres y la vuelta en la pista del Osés Construcción. El ganador accederá a la Final Four, prevista para el fin de semana del 16 y 17 de mayo, en la que estará en juego una plaza de ascenso a la Liga Femenina.
Horarios del ‘playoff’ de ascenso
Cuartos de final. Ida
Sábado 2 de mayo
MCR Lima-Horta Barcelona - Unicaja Mijas, 18.30 horas
Bosonit Unibasket - Celta Femxa Zorka, 19.00 horas
Recoletas Zamora - Melilla Ciudad del Deporte, 20.30 horas
Domingo 3 de mayo
Alter Enersun Al-Qázeres - Osés Construcción, 12.00 horas, pabellón Serrano Macayo
Cuartos de final. Vuelta
Sábado 9 de mayo
Unicaja Mijas - MCR Lima-Horta Barcelona, 17.30 horas
Melilla Ciudad del Deporte - Recoletas Zamora, 18.00 horas
Celta Femxa Zorka - Bosonit Unibasket, 19.00 horas
Osés Construcción - Alter Enersun Al-Qázeres, 19.30 horas
Final Four
Semifinales: sábado 16 de mayo
Final: domingo 17 de mayo
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