El Sant Antoni Ibiza no se fía del Cáceres: "Esto son 80 minutos"

El Sant Antoni salió del Multiusos con una renta importante, pero no definitiva. La victoria por 72-84 ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad permite al conjunto balear afrontar con ventaja el partido de vuelta de los octavos del ‘playoff’ de ascenso a Primera FEB, aunque su entrenador, Josep Maria Berrocal, se encargó de rebajar cualquier euforia nada más terminar el encuentro.

El técnico del Sant Antoni insistió en que la diferencia de 12 puntos no cambia el respeto que le merece el equipo de Jacinto Carbajal. “Hemos jugado contra un gran equipo”, advirtió Berrocal, que calificó de “engañosa” la clasificación del Cáceres en la liga regular y recordó que los extremeños “han hecho una gran segunda vuelta”. Para el entrenador visitante, ganar en el Multiusos no fue un trámite, sino un golpe de mérito: “Jugar aquí nunca es fácil y ganar fuera de casa nunca es fácil”.

Viaje en el día

Berrocal también puso en valor el esfuerzo de sus jugadores en una jornada exigente, marcada por el viaje desde Baleares. El técnico recordó que el equipo tuvo que levantarse “a las seis y media de la mañana”, coger vuelo, utilizar transporte público, descansar apenas unas horas y competir después en un escenario de alta exigencia. “No es nada fácil venir a jugar aquí”, subrayó.

Pese al buen resultado, el mensaje del Sant Antoni es claro: la eliminatoria sigue abierta. Berrocal utilizó una imagen muy gráfica para explicar el momento de la serie: “Esto son 80 minutos. Es como si fuera media parte y nos queda jugar la segunda parte de 40”. Por eso, aunque reconoció que los 12 puntos “están bien”, dejó claro que el objetivo no será administrar la ventaja, sino volver a competir con la misma ambición: “Hay que volver a casa, descansar, prepararnos bien y luchar para ganar el segundo partido”.

El entrenador balear valoró especialmente la madurez de su equipo para sostener el plan durante muchos minutos. Sin hablar de una actuación perfecta, sí destacó la regularidad suficiente para abrir brecha y controlar los momentos clave: “No hemos estado los 40 minutos, pero los mejores han sido bastante buenos”, explicó. Esa continuidad permitió al Sant Antoni “saber controlar, saber qué jugar y saber cómo defender”.

El reto, este sábado

El partido de vuelta se disputará el sábado 2 de mayo, a las 19.15 horas, en la pista del Class Bàsquet Sant Antoni,.

Hasta entonces, Berrocal prefiere no mirar más allá. Tras la victoria en Cáceres, pidió disfrutar el momento, recuperar fuerzas y empezar a preparar desde este mismo lunes una cita que considera todavía decisiva. El Sant Antoni tiene ventaja, sí, pero no confianza excesiva. El Cáceres está herido, no eliminado. Y ya ha demostrado que las remontadas al límite son lo suyo.