Torrecillas ata el ‘playoff’ de la Tercera de fútbol sala y Navalmoral ya lo acaricia

La penúltima jornada de la fase regular llevó la clasificación casi hasta su composición definitiva. Marcadores decisivos el pasado sábado en el grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala: el Torrecillas ganó (5-2 al Alfar Salvatierra) para asegurarse el playoff y el Fex Multiseguros Navalmoral se situó a un paso de conseguirlo goleando 10-2 al Colegio San José, que ya tenía plaza confirmada entre los cuatro primeros. Para entrar en el cuarteto de cabeza, Jarandilla deberá esperar un tropiezo moralo y ganar su último partido tras vencer el sábado 1-7 al Buhersa Fyerpa Talayuela. Con todo esto, el líder y campeón Bambatam Rena venció en Castañar (6-7) aguardando quién será su rival en la primera eliminatoria por el ascenso, ya que están en una baldosa los equipos que tiene por detrás en la cabeza de la tabla.

Recuperación en Torrecillas

Después de un empate y dos derrotas en las tres últimas jornadas, el Torrecillas logró una victoria que le clasifica para el playoff de ascenso a Segunda B. En el Torrecillas 5-Alfar Salvatierra 2 logró el equipo entrenado por Agustín Martín los puntos necesarios para terminar entre los cuatro primeros. Marcaron Roberto 2, Álvaro, Miguel Ángel y Maike por el equipo ganador y por el perdedor lo hicieron Tomás y Antonio.

Resultado abultado en el Navalmoral 10-Colegio San José 2. Antes del inicio, homenaje al capitán moralo Fermín Torrecillas, que al final de esta temporada pone fin a una brillante trayectoria en el fútbol sala. Navalmoral ganaba 6-0 al descanso y no dio opciones al equipo de Cáceres para terminar ganando un partido que casi le clasifica para el playoff. Goles locales de Carlitos 3, Sergio 2, Jaime Pérez 2, Vidal, Lucas y Tori y visitantes de Sergio y Chaqueta.

Muchos goles también en el Castañar 6-Bambatam Rena 7, en el que un equipo ya descendido plantó cara al campeón, dignificando así el torneo. Por el equipo de Los Ibores marcaron Marcos 3, Manuel 2 y Rafael y por el de Vegas Altas Hugo 3, Murillo, Iker, Juan y Rául.

Por otro lado, en plenas fiestas de San Marcos en Talayuela: Buhersa Fyperpa 1-Jarandilla 7. Los veratos se aseguraron llegar a la última jornada con opciones de playoff. Yassine marcó el gol talayuelano y Roberto 3, Alberto, Jorge, David y Luis los tantos veratos.

Y en partidos sin trascendencia clasificatoria, dominio local excepto en el Cáceres Universidad 3-Granja 7. Goles cacereños de Pablo, Ojalvo y Adrián mientras que por los de Granja de Torrehermosa marcaron Juanmi 2, Dani Primo Jr. 2, Jesús Pila, Antonio Sánchez y Garo. Victoria por la mínima en el Ciudad de Almendralejo 6-Badajoz GV Energía ACV 5. Marcaron por los locales Cándido 2, Rodrigo, Antonio, Carlos y Alejandro y por los visitantes Pablo 2, Aga 2 y Kiki. Más claras las victorias del Burguillos por 5-3 ante el Arroyo Ferroluz, con goles del equipo vencedor de Andrés 2, Fernando, Lobato y Juan Luis y del perdedor de Lucas, Fran Braganza y Juan Manuel, y del Casar por 4-1 ante el Villagarcía, con goles locales de Juanki 2, Calle y Mario y tanto visitante de Iván.

Por decidir el orden del ‘playoff’

A falta de la última jornada en la fase regular, que se jugará el próximo fin de semana, Bambatam Rena aguarda rival para la primera eliminatoria de playoff desde el liderato ya confirmado con 66 puntos. Empatan los tres con 56 puntos Torrecillas, San José y Navalmoral, y tiene 53 el Jarandilla en la quinta plaza. 47 para Ciudad de Almendralejo y 46 para Granja. En la zona media, Talayuela tiene 42 puntos y 40 Alfar Salvatierra. Les siguen Arroyo Ferroluz con 39, Burguillos 38, Casar 34 y Cáceres Uex 30. Tres últimas plazas para el trío de descenso ya definitivo formado por Castañar y Villagarcía con 21 puntos y Badajoz ACV con 20.

En la jornada final, Arroyo-Navalmoral será equipo de playoff si puntúa o si no gana Jarandilla, que recibe al Burguillos. Decisivos para el orden de las eliminatorias de ascenso los partidos San José-Ciudad de Almendralejo y Badajoz ACV-Torrecillas. El campeón Bamtam Rena —que no sube directamente por su primer puesto— buscará en su cancha ante el Cáceres Universidad el meritorio logro de ganar en casa todos los partidos de la temporada regular.