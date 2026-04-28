El Badajoz prepara un multitudinario desembarco en Calamonte

Calamonte se teñirá de blanquinegro. Este lunes, la afición del Badajoz agotó las 300 entradas facilitadas por el Calamonte para el encuentro del próximo domingo. Ante la gran demanda, la entidad pacense ha solicitado otras 300 localidades más, que podrán adquirirse desde este martes.

Se espera, por tanto, un desplazamiento masivo de seguidores para arropar al equipo de Miguel Ángel Ávila, que llegará a la cita inmerso en la pelea por alcanzar el liderato, plaza que actualmente ocupa el Don Benito.

La derrota del conjunto calabazón la pasada jornada en su visita a Villafranca abrió una nueva oportunidad para el Badajoz. A falta de dos jornadas, los blanquinegros están a solo dos puntos del primer puesto.

«Hemos ido toda la temporada paso a paso, esperando un pinchazo del Don Benito. Hoy se ha producido. Estamos a dos puntos, aunque aún dependemos de ellos», señaló Ávila tras el partido frente a la Puebla. El técnico reconoció que su equipo acudirá a Calamonte «con la intención de sumar una nueva victoria», aunque necesitará que el líder no gane. «Es una pena no depender de nosotros mismos», añadió.

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Mientras el Badajoz visitará a un Calamonte que ya ha consumado su descenso a Primera Extremeña, el Don Benito recibirá en el Vicente Sanz al Diocesano. Los cacereños marcan actualmente el último puesto de permanencia, empatados a puntos con el Pueblonuevo, que ocupa zona de descenso.