Carlos Alcaraz, ante una lesión peligrosa que requiere mucha cautela

El anuncio de Carlos Alcaraz sobre su ausencia en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros dejó helado al mundo del tenis. El tenista murciano se ha visto lastrado por la lesión en la muñeca que sufrió durante su debut en el torneo de Barcelona, que es una tenosinovitis, una inflamación común en tenistas, causada por la repetición constante de movimientos y el uso excesivo de la articulación. Pero este problema tiene muchas variantes, demasiadas como para conocer el tiempo real de baja porque tampoco su entorno ha especificado qué circunstancia real le ha hecho poner el freno.

Ahora, la idea es que el murciano pueda recuperarse durante esta gira de tierra batida a la que ya ha renunciado con el objetivo de estar listo para la de hierba, con el torneo de Queen’s como el primer torneo marcado en el calendario, es decir, 62 días después de tener que parar. Pese a ello, por el tipo de lesión y, sobre todo, por la poca información al respecto de su estado, cabe la posibilidad de que su baja pueda ser más larga de lo estipulado a día de hoy.

Es difícil saber el tiempo exacto que el murciano pueda estar fuera de las pistas, sobre todo tras escuchar una y otra vez al propio tenista hablar de que no va a correr riesgo alguno y que va a cuidar su cuerpo al máximo. Una decisión que ya ha demostrado que va a llevar a cabo sin ningún miedo ni ningún reparo.

Perderse uno, dos o los Grand Slams que hagan falta no será un problema en vistas de recuperarse a la perfección de una lesión que ya ha demostrado en la historia del tenis que puede acabar siendo un calvario. Y en este caso, Alcaraz están mirando a largo plazo, no al corto, porque el riesgo de que se reproduzca, en caso de no tener una recuperación total, es alto. Y en esos casos, la situación se puede tornar en muy grave.

Alcaraz, Sabalenka, PSG, Norris, Yamal, Kroos, Araújo y Comaneci, premios Laureus 2026 / Efe

Qué es la tenosinovitis

La tenosinovitis es una inflamación frecuente en jugadores de tenis, provocada normalmente por la repetición constante de gestos técnicos y la sobrecarga de la articulación. Se trata de una dolencia especialmente incómoda en un deporte donde la muñeca y la mano están sometidas a máxima exigencia en cada golpe.

El dolor suele localizarse en la zona lateral del pulgar, algo que puede dificultar acciones básicas para un tenista como sujetar correctamente la raqueta, acelerar el golpe o ejecutar movimientos con naturalidad. En fases avanzadas, incluso tareas cotidianas pueden resultar molestas.

El tratamiento inicial suele ser conservador, que es el adoptado actualmente por Alcaraz. Habitualmente incluye reposo deportivo, inmovilización mediante férula, aplicación de hielo para reducir la inflamación, fisioterapia específica y medicación antiinflamatoria.

Cuando estas medidas no resultan suficientes, existen alternativas más avanzadas como procedimientos quirúrgicos destinados a liberar el tendón afectado y aliviar la zona dañada. Para un tenista profesional, además, no es una lesión menor. La incertidumbre sobre la respuesta del cuerpo al tratamiento, los plazos de recuperación y el riesgo de recaída convierten la tenosinovitis en un problema especialmente complejo.

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Los problemas de muñeca han acompañado a numerosos tenistas de élite a lo largo de la historia y, en muchos casos, han condicionado carreras enteras, como Juan Martín del Potro y Dominic Thiem, que vivieron auténticos calvarios.