A la caza y captura de entradas para Linarejos

Conseguir una entrada para estar en Linarejos este domingo se ha convertido en el botín más preciado para cualquier aficionado del Extremadura. El Linares informó este martes del paquete enviado para la venta de entradas a la afición azulgrana. Solo 300 localidades. No hay más aforo en un municipal de Linarejos que lleva en obras todo el año.

El Extremadura venderá las 300 entrada este mismo miércoles, desde las 10.00 horas, en las taquillas del estadio Francisco de la Hera. No es de extrañar que algún atrevido duerma en la calle Colombia este martes. Y se esperan colas. Seguro.

«Son muy pocas y es una pena quedarnos sin estar dentro de este partido» lamentaba un buen aficionado del Extremadura que este miércoles no podrá comprar la entrada por tener que trabajar. Tampoco pudo acceder a un paquete de unas 125 entradas que el Linares vendió en la jornada de este martes en su web. De forma online. Se agotaron en 4 minutos. Una locura.

Conseguir una entrada es la misión del buen aficionado azulgrana. Y ante la falta de espacio, las triquiñuelas afloran. Hay aficionados que han contactado directamente con socios del Linares para acceder a sus abonos a cambio de compensaciones. Hay abonados del Linares que lo están ofreciendo en las redes sociales como si se tratara de entradas por ‘Mil Anuncios’. Y los hay que tienen pensado ir el domingo sin entrada y tratar de conseguirlas en el mismo Linarejos. De la forma que sea.

Concentración

Todo esto se sucede con un equipo totalmente concentrado en lo deportivo. «Aquí no hay partido sencillo. Es un equipo profesional que ha hecho una gran temporada y nos lo pondrá muy complicado» ya ha avanzado David Rocha.

Para el partido está disponible toda la plantilla, ya que no hay lesiones ni sanciones. El Extremadura tiene previsto viajar el sábado a Linares con todo el plantel, tanto convocados como no convocados, para hacer piña en el partido más importante de la temporada.

El Linares no se juega nada. Justo es el equipo junto al Lorca que no tiene nada en juego. Y el Lorca se mide a La Minera, el gran rival del Extremadura durante la última jornada.

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Televisión

Las radios darán el partido y también la plataforma Football Club que viene ofreciendo los encuentros del Linares por pasarela de pago. A última hora de este martes, hay negociaciones abiertas con Canal Extremadura TV para que pueda dar el partido abierto para toda la región. Si eso ocurre, no se descarta que en Almendralejo puedan poner una pantalla gigante de grandes dimensiones para que el público que no se pueda desplazar pueda seguir con gente. Almendralejo se prepara para un domingo grande. Pero falta rematar la faena. n