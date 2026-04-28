Baloncesto
El Formación Deportiva Mérida logra plaza en la Primera Nacional Femenina
Las emeritenses, eliminadas en semifinales del Torneo Diputaciones, hacen valer su tercer puesto en la liga regular
El sénior femenino del Formación Deportiva Mérida ha conseguido un importante hito para el club al obtener el ascenso a Primera Nacional Femenina de baloncesto, categoría en la que competirá la próxima temporada.
El equipo emeritense finalizó la fase regular del Torneo Diputaciones Cáceres y Badajoz en tercera posición, un puesto que le ha permitido adquirir los derechos deportivos de ascenso. Los dos primeros clasificados, Al-Qázeres y BB Badajoz, ya contaban con plaza en la categoría y habían asegurado su permanencia, por lo que la posición del conjunto de Mérida le otorga finalmente el billete a la Primera Nacional Femenina.
Aunque el FD Mérida cayó en las semifinales del ‘playoff’ por el título ante BB, esa derrota no afecta a su ascenso. Entre los dos equipos eliminados en semifinales —el otro era el Sportmaking de Cáceres—, el criterio que prevalece es la clasificación en la liga regular.
Esperan tres extremeños
De este modo, Formación Deportiva Mérida se incorporará a una competición que integra a clubes de Extremadura y Castilla-La Mancha. En la Primera Nacional Femenina, conocida como Liga RibéSalat, ya compiten desde hace varias temporadas el Al-Qázeres B —vigente campeón—, el San Antonio Cáceres y el BB Baloncesto Badajoz, a los que ahora se sumará el equipo emeritense.
La próxima campaña será, además, histórica para el baloncesto femenino extremeño, con la presencia de cuatro equipos de la región en la categoría durante la temporada 2026-27, un reflejo del crecimiento que vive esta disciplina en Extremadura.
Desde el club han querido poner en valor el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de sus jugadoras y del cuerpo técnico, protagonistas de un logro que refuerza el desarrollo del baloncesto femenino en Mérida y en el conjunto de la región.
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