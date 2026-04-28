Entrevista | Wildens Leveque Jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad
«Vamos a Ibiza a competir, a divertirnos y a pasar la eliminatoria»
18,1 puntos, 10,8 rebotes y 26,9 de valoración, pero su liderazgo en el conjunto cacereño y su dominio de la Segunda FEB va más allá de los números. Leveque habla de que la historia contra el Sant Antoni no ha acabado. Y al final de la charla confirma un notición.
¿Imaginaba, cuando llegó a Cáceres, que iba a jugar tan bien, con casi los mismos números que tuvo en Tercera FEB con el Marín?
SÍ. Me preparé mucho en verano. También ha sido muy importante la temporada en Marín, donde me dieron mucha confianza y el entrenador hizo un gran trabajo en mi desarrollo. Había varios jugadores veteranos a mi alrededor explicándome cómo era el baloncesto español. Llegué a esta temporada con mucha confianza, recé mucho y trabajé muchísimo. Y los frutos de ese trabajo llegaron aquí, a Cáceres.
Esta temporada su juego ha llamado tanto la atención que muchos equipos llamaron a su puerta, pero usted se negó a irse. ¿Por qué?
Me encanta Cáceres. Creo que esta era una muy buena oportunidad para mí y también para mi equipo de hacer algo especial este año. Si esos equipos hubieran estado realmente interesados y me hubiesen querido de verdad, al final hubiese sido una cuestión de negociar, pero yo tenía una idea y un objetivo: quedarme aquí y hacer lo que realmente quería hacer. Mi principal objetivo era y es subir a Primera FEB con este equipo.
¿Qué cosas le han sorprendido positivamente de Cáceres?
Marín era un sitio con menos gente. De aquí me gusta lo tranquilo que es, como en general lo es España, y también la sensación de comunidad que existe. Desde el primer día que llegué, todo el mundo me recibió con los brazos abiertos. Me sentí como en casa desde el primer día. Lo he disfrutado.
¿Siente que esta temporada ha cambiado su carrera?
Quizá. Creo que, de alguna manera, sí. Y a mejor, claro, en cuanto a desarrollo y comprensión. También me ha ayudado a comprender los momentos difíciles, porque también los hubo. Y aprendí mucho de ellos.
¿Es consciente de lo excepcional que está siendo su temporada? Ningún jugador en los últimos 22 años ha alcanzado sus estadísticas en la LEB Plata/Segunda FEB…
No pienso demasiado en los números. Tengo amigos a los que les gusta mandarme algunos datos y creo que eso está muy bien. Me siento bendecido por poder haber conseguido todo esto, sobre todo porque me lo estoy pasando muy bien haciéndolo. No me importa lo que otros digan, pero estoy disfrutando de lo que hago.
Pero algo ha cambiado desde el inicio de la temporada. La defensa de los rivales es bastante clara y van directamente a por usted. ¿Cuál es su opinión?
Sí, me he dado cuenta de esas ayudas extra o de los ‘dos contra uno’ que llegan, pero eso es una mejor opción para mí y para mis compañeros, porque ellos pueden quedar liberados. Eso significa que otro va a estar solo para tirar. Y me alegro por mi compañero cuando mete un tiro gracias a ello porque podemos celebrarlo.
¿A veces no se han empleado contra usted demasiado violentamente?
Sí, pero creo que en general los árbitros han hecho un buen trabajo protegiéndome, pitando correctamente y controlando los partidos. Por ejemplo, si me hacen una falta muy dura, creo que tomarán la decisión correcta y permitirán que el partido siga siendo seguro para mí.
¿Es mejor jugador ahora que al inicio de la temporada?
Cien por cien. Destacaría el hecho de que aquí hay muchas sesiones de tiro después de los propios entrenamientos.
¿Qué necesita mejorar todavía?
Muchas cosas, especialmente mi entendimiento del juego y mi lectura del partido. Estoy desarrollando cada vez más mi tiro exterior y a veces meto hasta algún triple, como ante el Sant Antoni en los últimos minutos del sábado. Eso demuestra que trabajo ese tiro todos los días. También debo ser mejor defensor.
¿Cómo siente la responsabilidad de ser el centro del equipo, el jugador de referencia?
Bien porque mis compañeros me han dado esa confianza. Creen en mí, lo mismo que el entrenador, así que no tengo nada de lo que preocuparme ni siento que vaya a decepcionar a nadie. Es algo que se nota en los entrenamientos, en las charlas que tenemos y también cuando vemos los vídeos de los partidos.
Llama la atención que su carrera universitaria no fuese nada llamativa: cambió varias veces de centro y en su última temporada, en Texas A&M, solo promedió tres minutos por partido…
Lo único que puedo decir al respecto es que no me rendí y nunca dejé de creer en mí mismo.
¿Esto tiene que ver con ser de Brockton, Massachusetts, donde nació el famoso boxeador Rocky Marciano?
Totalmente. Nos llaman ‘la ciudad de los campeones’. Esa es nuestra marca y lo que somos. La mentalidad de campeón es no dejar de creer, no dejar de trabajar, no dejar de presentarte cada día a entrenar. Brockton es una ciudad de trabajadores que produce campeones. Significa mucho para mí y aprendí mucho de tantos años allí.
Y de niño, ¿soñaba con jugar en los Boston Celtics de la NBA o en los New England Patriots de fútbol americano?
La verdad es que cuando tenía ocho años lo que quería era ser jugador de fútbol americano, sí. Es un deporte muy duro. Luego crecí y me puse a jugar baloncesto y tuve ya otro sueño: jugar con los Miami Heat. Lo sigue siendo.
¿Qué le pidió Jacinto Carbajal cuando llegó a Cáceres? ¿Que fuese el jugador de referencia?
No, eso nunca lo hizo. Lo que pasó fue que le pregunté: «¿qué quieres que haga?», él me lo dijo y empezamos a trabajar desde ahí. Lo que más me gusta de cómo lleva el equipo es que esto no es una dictadura. ‘Jacin’ es un tipo muy abierto, dispuesto a escuchar lo que los jugadores tienen que decir. Le gusta negociar y debatir contigo. Y realmente nunca son discusiones, sino que quiere entender cómo vemos las cosas para poder ayudarnos.
De entre sus compañeros, con quien mejor parece entenderse es con Matteo Strikker, con el que comparte piso…
Sí, ha sido mi chico desde el primer día. Conectamos enseguida, desde que coincidimos en el aeropuerto de Madrid y fuimos a comer algo a Popeyes. Desde entonces hemos hecho muchas cosas juntos: vemos juntos los partidos de la Euroliga, salimos a la Plaza Mayor a tomar café… Ahora es algo muy normal. Le considero mi hermano.
¿El fallecimiento de Lorenzo Díaz ‘Chipi’ fue un momento muy duro, no?
Sí, muy triste. Tuvo muy mala suerte al irse tan joven. Tenía muy buenas ideas, era una persona muy auténtica, alguien al que no veía como un jefe o un director deportivo. Podía confiar en él y siempre estaba cerca. Fue muy triste que muriese de esta manera.
Hablemos al fin del partido del próximo sábado en la pista del Sant Antoni Ibiza. Remontar doce puntos es difícil, ¿no?
Pues yo estoy ilusionado con lo que pueda pasar. Doce puntos puede parecer mucho, pero este equipo ya ha hecho algunas cosas especiales en lo que va de temporada ganando por 20 o por 30 o remontando más de 12 puntos en apenas cuatro minutos, como en Morón. Es una situación en la que tenemos que mantenernos positivos y con confianza. Vamos a ir allí y vamos a hacer nuestro trabajo.
¿Qué le dolió más del primer partido? Los últimos minutos, sus dos faltas en ataque seguidas…
Lo que pitan los árbitros es algo que no podemos controlar, pero sí puedo intervenir en cómo respondo ante esas situaciones y en cómo puedo hacer mejor a mis compañeros cuando eso pasa. Los árbitros hicieron un buen trabajo. Lo que pasó fue que los dos equipos queríamos ganar y ambos competimos duro hasta el final, que es lo que hacer.
¿Qué hay que cambiar ahora?
Cometimos errores y ya los hemos visto todos juntos en el vídeo que nos han puesto los entrenadores. Ahora entendemos lo que está en juego y lo que debemos hacer mejor. Me encanta jugar con esta presión. Sería más cómodo viajar a Ibiza con doce puntos de diferencia a favor, pero esto es lo que tenemos y que ya no se puede cambiar. Así es que vamos a competir, a divertirmos y a pasar la eliminatoria. Estoy preparado.
¿Qué mensaje le enviaría a la afición? En los últimos partidos está respondiendo, ¿no?
El ambiente fue increíble contra Valladolid e Ibiza y también en Toledo, donde muchos vinieron a ayudarnos a ganar de la manera en la que lo conseguimos. Solo quiero decir gracias porque supone más de lo que ellos piensan. Cuando veo una camiseta de Cáceres en la grada mientras estoy jugando significa mucho para mí.
Sobre el futuro, parece inevitable que la temporada que viene vaya a jugar a un nivel superior…
Sí, pero ahora mismo estamos centrados en los ‘playoffs’ y en lo que tenemos que hacer. Es lo que me ilusiona ahora mismo. No pienso demasiado en el futuro. Ya veremos…
¿Es cierto que tiene una cláusula de renovación automática si Cáceres asciende a Primera FEB?
Sí, sí.
¿Le gustaría?
Me encantaría.
