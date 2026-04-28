Jorge González y Laura Luengo, al Europeo de maratón

El emeritense Jorge González y Laura Luengo, nacida en Pasarón de la Vera aunque criada en Madrid, forman parte de la preselección española de maratón para el Campeonato de Europa de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto. La Real Federación Española de Atletismo ha presentado un equipo de 11 atletas -seis hombres y cinco mujeres- para una prueba que, además de repartir medallas individuales, también será válida para la clasificación por equipos.

González, una de las grandes referencias actuales del fondo español, llega avalado por su condición de campeón de España de media maratón en 2025 y 2026, además de una marca de 2:08:34 en maratón. El atleta de Mérida ya fue undécimo en la media maratón del Europeo de Roma 2024.

Luengo, con raíces extremeñas por nacimiento, forma parte de un equipo femenino de enorme nivel. La fondista nacida en Pasarón de la Vera posee la segunda mejor marca española de la historia en maratón, con 2:22:31, y buscará repetir el buen papel realizado en el Mundial de Tokio, donde logró la undécima posición.

Laura Luengo. / FJYD

El atletismo español empieza así a tomar impulso de cara a una cita continental que se disputará por primera vez en tierras británicas. La preselección se ha realizado tras cumplirse los requisitos establecidos por European Athletics y los criterios fijados por el Área de Alto Rendimiento y la Dirección Deportiva de la RFEA.

Todos los nombres

En categoría femenina, el equipo estará liderado por Fátima Azahaara Ouhaddou, actual campeona de Europa de maratón y campeona de España de media maratón este año en Mérida. También estará Carolina Robles, campeona de España de maratón tras su brillante debut en Barcelona con 2:24:56, la segunda mejor marca de una debutante española en la historia. Completan el bloque Meritxell Soler, tercera española de todos los tiempos y olímpica en París 2024, y Ester Navarrete, sexta en el ránking nacional y campeona de España en 2024.

En hombres, Jorge González compartirá equipo con nombres de primer nivel como Carlos Mayo, plusmarquista nacional de media maratón; Nassim Hassaous, campeón de España de campo a través; Ibrahim Chakir, campeón nacional de maratón en 2024 y olímpico en París; Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 obstáculos; e Ilias Fifa, integrante del equipo español subcampeón de Europa de 10 kilómetros en ruta en Bruselas 2025.

Las dos pruebas de maratón se disputarán el domingo 16 de agosto. La carrera masculina arrancará a las 8.30 horas y la femenina a las 9.10, ambas en horario español.