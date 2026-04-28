El Sport Extremadura despide su curso histórico con tablas ante el Granada B

El Sport Extremadura puso punto final a una temporada para el recuerdo con un empate a uno frente al Granada B en el último compromiso liguero. El conjunto dirigido por Juan Carlos Antúnez, ya campeón y ascendido a Primera Federación, cerró el curso sumando un punto en un duelo competido que dejó como última goleadora verdinegra a Alba Zafra.

Antes del inicio del encuentro, el filial nazarí rindió homenaje al campeón con el tradicional pasillo, reconocimiento al brillante campeonato firmado por las pacenses. Después llegó el turno del fútbol, con una primera mitad abierta y con llegadas en ambas áreas.

Fue el Sport quien golpeó primero. En el minuto 25, Alba Zafra apareció en el segundo palo para cabecear a la red un saque de esquina botado por Elena González y establecer el 1-0. El cuadro extremeño aprovechaba así una de sus mejores acciones ofensivas en un tramo inicial muy equilibrado.

Expulsión a favor y empate

Tras el descanso, el partido cambió con la expulsión de Alba Bueno en el Granada B, después de derribar a Ana Herrera cuando encaraba sola la portería rival. Pese a jugar en inferioridad numérica, el conjunto andaluz reaccionó y encontró el empate en el minuto 70, cuando Mireya resolvió dentro del área con un disparo ajustado al palo.

Incluso pudo llegar el segundo tanto visitante poco después, aunque la guardameta Làngstrom evitó la remontada con varias intervenciones decisivas que dejaron la igualada final en el marcador.

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El empate cerró definitivamente la campaña del Sport Extremadura. Las pacenses cierran de este modo una temporada sobresaliente culminada con el título liguero y el segundo ascenso consecutivo. Un soberbio broche para un curso que quedará grabado en la historia del fútbol femenino pacense y que confirma la estabilidad de un proyecto cuyo objetivo es llegar a la máxima élite.