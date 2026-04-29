Más de 200 escolares clausuran la edición 2025-2026 de ‘Deporte Inclusivo en la Escuela’

El Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de la Ciudad Deportiva de Cáceres acogió hace unos días el ‘Evento Final DIE 2026’, actividad final de la quinta edición en Extremadura del programa ‘Deporte Inclusivo en la Escuela’ (DIE), proyecto creado por la Fundación Sanitas y por la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), que en el presente curso lectivo en nuestra región ha coordinado y puesto nuevamente en marcha la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.

El director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, asistía a la jornada y, junto al resto de autoridades, pudieron presenciar cómo el alumnado, que previamente ha disfrutado en sus centros de las sesiones teórico-prácticas del programa, realizaba el recorrido por diferentes postas de actividades deportivas inclusivas, destacando que “la Junta de Extremadura mantiene un firme compromiso con el deporte inclusivo, y este programa es un claro ejemplo de ello. ‘Deporte Inclusivo en la Escuela’ es ya una realidad consolidada en nuestra región, que ha llegado a 52 centros educativos y a más de 2.300 alumnos y alumnas, contribuyendo a fomentar la igualdad, la convivencia y la inclusión desde las aulas”.

Participantes en ‘Evento Final DIE 2026’. / FJYD

Tal como señalaba Amaro, este programa demuestra que el deporte es una herramienta educativa de primer nivel, ya que no solo fomenta hábitos saludables, sino que también enseña valores esenciales como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo, que son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva. El titular de Jóvenes y Deportes subrayaba del mismo modo que uno de los grandes valores de este proyecto es la colaboración entre administraciones, centros educativos, federaciones deportivas y entidades sociales, que es esa suma de esfuerzos es lo que permite que hoy podamos hablar de un programa consolidado y con impacto real en Extremadura.

Los escolares pudieron practicar actividades como voleibol sentado inclusivo, boccia, slalom en silla de ruedas, tenis inclusivo en silla de ruedas y atletismo inclusivo, de mano de las Federaciones Deportivas implicadas (las de Deporte para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, Deporte para Personas con Discapacidad Física y Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual). Este programa sienta las bases para que los menores de nuestro país puedan disfrutar de los beneficios sociales, físicos y cognitivos, independientemente de sus capacidades.

Más de 200 de las niñas y niños tomaron parte en este evento final llegados desde 8 de los 10 centros educativos de Extremadura que durante este curso han acogido las sesiones del programa ‘DIE’, como han sido el CEE Antonio Tomillo de Zafra, el CEE San Marcos de Almendralejo, el IES Gregorio Marañón de Caminomorisco, IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, CEIP Fernández y Martín de Talarrubias, CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz de Los Santos de Maimona, IES Sáenz de Buruaga de Mérida, CEIP Castra Caecilia de Cáceres, CRA Llanos de la Vega de Campo Lugar y el IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey.

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El programa ‘DIE’ nace de la colaboración entre la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y la propia Fundación Sanitas y, tras llevarse a cabo en distintos puntos de España, ha tenido continuidad en nuestra Comunidad Autónoma gracias al acuerdo con la FJyD y al patrocinio de Banco Santander y de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz.