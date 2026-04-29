El Cacereño encara mayo con el abismo bajo los pies

La permanencia se ha convertido para el Cacereño en una carrera de cuatro jornadas en la que cada punto puede alterar por completo el escenario. El empate ante el Guadalajara dejó una sensación contradictoria: no fue suficiente para salir del descenso, pero tampoco rompió al equipo ni le descuelga de una pelea que sigue comprimida. A falta de doce puntos, el conjunto verde es decimoctavo con 35, a uno de Guadalajara y Talavera y a tres del Ourense, que es quien marca la frontera de la salvación con 38 puntos. Por detrás, Osasuna B aprieta con 33. Es decir, nadie está a salvo y nadie está condenado, salvo un Arenteiro que aparece ya virtualmente descendido.

El calendario invita a una lectura doble. Por un lado, el Cacereño tiene en la próxima jornada una oportunidad que no admite excusas. El domingo visita al Arenteiro (12.00 horas), colista, hundido en la tabla y con una dinámica muy pobre: solo tres empates en las once últimas jornadas, con 7 goles a favor y 18 en contra en ese tramo. Sobre el papel, es el partido más propicio de los cuatro que restan. En la práctica, es una final trampa: por el rival, por la obligación y por el riesgo psicológico de jugar contra un equipo que puede competir ya liberado de presión. Para el Cacereño, no ganar en Espiñedo puede ser el drama definitivo.

El 9 de mayo, ante el Castilla

Después llegará al Príncipe Felipe el Real Madrid Castilla, un rival incómodo por talento, momento y necesidad. El filial blanco está en plena pelea por el playoff de ascenso, cuarto, pero con apenas dos puntos de margen respecto al sexto. No será un adversario de trámite ni un equipo que viaje a Cáceres con los deberes hechos. Ese partido mide una de las claves del tramo final: la capacidad del Cacereño para puntuar también donde el guion no le favorece por el potencial del rival. Pero, como en cada una de las cuatro fechas que le restan al calendario, todo lo que no sea ganar será restar mucho para los verdes.

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La tercera parada, en Zamora, añade otro matiz, porque aunque el conjunto castellanoleonés está en una situación muy similar a la del filial blanco, para ese día puede haber ya asegurado su presencia en el playoff de ascenso. O no. En cualquier caso, será una salida exigente. El Cacereño no puede construir su salvación solo desde casa, porque su calendario le obliga a sumar fuera: Arenteiro y Zamora son la mitad de lo que queda.

Ultima jornada de infarto. O no

Y todo desemboca en el Cacereño-Talavera de la última jornada, un partido que ahora mismo tiene aroma de final directa, aunque en ese momento, el penúltimo fin de semana de mayo, puede que alguno de los contendientes ya no se juegue nada. O puede ser una cita a vida o muerte. El Talavera parte con un punto más y también atraviesa un calendario cargado de cruces decisivos: Arenas, Osasuna B y Ourense son los otros partidos de los talaveranos. Ese Talavera-Ourense de la penúltima jornada puede modificar por completo la frontera de la permanencia antes de la cita del Príncipe Felipe. Si el Cacereño llega vivo a la última fecha, el estadio de la carretera de Salamanca puede convertirse en el escenario de una permanencia a cara o cruz.

El Ourense, por su parte, tiene tres puntos de colchón, pero no un camino cómodo. Primero, este domingo, juega contra un Athletic B que tiene la permanencia prácticamente asegurada, pero que buscará los tres puntos definitivos. Después se medirá a un Celta Fortuna que parece tener asegurada la segunda plaza para, en la penúltima jornada, visitar al Talavera en la que puede ser la cita más caliente de la temporada. Por último, recibirá a un Tenerife que este mismo fin de semana puede celebrar su ascenso a Segunda como campeón de grupo. Es decir, no se jugará nada en la última jornada.

Difícil para todos

La ventaja es real, aunque el calendario contiene suficientes curvas como para que la pelea vuelva a apretarse. El Guadalajara tampoco puede confiarse: Avilés fuera, Arenteiro en casa, Athletic B fuera y Castilla en casa. Tiene un punto más que el Cacereño, pero no un colchón definitivo.

Hablar de un calendario más sencillo para unos que para otros a estas alturas de temporada es complicado, especialmente porque lo sucedido en una jornada puede hacer que lo de la siguiente gane interés o pase a ser intrascendente.

La conclusión es clara: el Cacereño necesita convertir el partido ante el Arenteiro en el punto de partida de la remontada. Ganar allí no garantiza nada, pero no hacerlo complicaría definitivamente la permanencia. El equipo está obligado a sumar antes de que lleguen los cruces de máxima tensión. La salvación no dependerá solo de mirar al Talavera, al Guadalajara o al Ourense. Dependerá, sobre todo, de que el Cacereño llegue a la última jornada con algo que jugarse y con la sensación de haber hecho sus deberes antes.