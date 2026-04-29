El Don Benito se encomienda a su fortín inexpugnable

El Don Benito depende de sí mismo para lograr el ansiado ascenso a Segunda Federación. Suya ha sido la primera posición clasificatoria desde el pasado mes de diciembre, una plaza que parecía adjudicada para los rojiblancos antes de la visita de los de José Carlos Prieto 'Canica' a Villafranca el pasado fin de semana. Allí llegaban con cinco puntos de ventaja sobre el Badajoz, sin embargo, la derrota ante los de Javi Pérez ha abierto de par en par la pelea por el ascenso directo de cara a las dos últimas jornadas con apenas un par de puntos de separación entre ambos equipos.

Por eso mismo el encuentro que afronta el conjunto rojiblanco este domingo en casa se torna crucial. El cuadro calabazón necesita como mínimo igualar los resultados del Badajoz en estas dos últimas jornadas ligueras, pero viendo el estado de los de Miguel Ángel Ávila, en el club dombenitense tienen claro que lo mejor es ir a por sendas victorias ante Diocesano y Moralo, respectivamente.

El fortín

Para relativa tranquilidad del Don Benito está el Vicente Sanz. Y es que los de Canica son el mejor local de la categoría, lugar donde recibirán este domingo al Diocesano con un balance de doce victorias por ninguna derrota y cuatro empates. Son el único equipo que no ha perdido en casa, donde además solo han encajado ocho goles en 16 encuentros hasta el momento. Nadie tiene mejores números en casa. El problema viene fuera, donde han cosechado cinco derrotas y únicamente ocho victorias en el doble de partidos, 16.

Los de Canica se han venido mostrando inflexibles en casa, y eso que parte de la afición ha criticado por momentos el juego de su equipo. Todo a pesar de que muchos no han visto perder a su equipo en casa por el momento. Ver para creer.

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Día grande

El de este domingo bien podría ser el último encuentro del Don Benito esta temporada en casa. De ser así sería una buena noticia para los calabazones, ya que eso implicaría el necesario ascenso directo y campeonato de Tercera Federación. Y para llevar a su equipo en volandas el club ha sacado una promoción de entradas para que los socios puedan adquirir hasta cinco papeletas por cinco euros cada una. El objetivo no es otro que el de arropar a sus jugadores en un momento crucial y decisivo del curso.