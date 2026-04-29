Paula Josemaría, la reina del Premier Padel

Nadie ha celebrado tantos títulos de Premier Padel como Paula Josemaría. La moralejana levantó en Bruselas, junto a Bea González, su vigésimo trofeo en el circuito profesional y agrandó una colección que ya alcanza los 49 títulos: 20 en Premier Padel, 28 en World Padel Tour y la FIP World Cup Pairs conquistada en 2025 con Ari Sánchez. No entran en esa cuenta los Mundiales por selecciones con España.

El dato resume mejor que ningún otro la dimensión de una carrera que ha sabido cambiar de escenario sin perder dominio. Paula ganó primero en el World Padel Tour, mandó después en la transición hacia Premier Padel y ahora vuelve a competir por todo con una nueva compañera. Miami, NewGiza y Bruselas, los tres títulos de 2026, han llegado con Bea González y han situado a la extremeña en lo más alto del palmarés histórico de Premier Padel.

Su historia en ese circuito empezó en 2023, todavía con Ari Sánchez, con el Paris Major. Fue el primer título de una cuenta que se disparó en 2024, cuando Paula y Ari hicieron suyo el nuevo mapa del pádel mundial. Ganaron diez torneos: Riad, Doha, Mar del Plata, Roma, Málaga, Finlandia, Rotterdam, París, Kuwait y las Finals de Barcelona. En una sola temporada pasaron de adaptarse al circuito a dominarlo.

En 2025 añadieron otros seis títulos Premier: Riad, Bruselas, Buenos Aires, Valladolid, Milán y NewGiza. Aquel curso, además, Paula conquistó con Ari la FIP World Cup Pairs de Kuwait, fuera de la cuenta de Premier. La separación posterior abrió una etapa delicada, pero la respuesta ha sido inmediata. Con Bea González ya ha ganado tres torneos en 2026 y ha elevado su marca en Premier hasta 20 títulos.

Un palmarés construido entre World Padel Tour y Premier Padel

El otro gran bloque de su palmarés pertenece al World Padel Tour. Allí estrenó su cuenta en 2019 con Ana Catarina Nogueira, en el Madrid Master, y sumó en 2020 el Marbella Master con Marta Marrero. El salto definitivo llegó con Ari Sánchez. En 2021 conquistaron seis títulos: Madrid, Marbella, Las Rozas, Cascais, Malmö y el Master Final de Madrid. En 2022 añadieron siete más, en Vigo, Marbella, Viena, Málaga, Cascais, Estocolmo y Madrid.

El cierre del WPT fue todavía más rotundo. En 2023, Paula ganó trece torneos de ese circuito: Abu Dhabi, Reus, Granada, Bruselas, Vigo, Viena, Marbella, Toulouse, Valencia, Málaga, Madrid, Düsseldorf y Ámsterdam. Ese mismo año abrió también la vía Premier Padel con París. Fue una temporada bisagra: despedida triunfal de un circuito y entrada ganadora en el siguiente.

El desglose no deja mucho espacio para la casualidad. Josemaría ha ganado con Nogueira, Marrero, Ari Sánchez y Bea González, aunque el grueso de su obra se entiende con Ari y el presente se escribe con Bea.

Paula Josemaría y Bea González celebran la victoria en Bruselas. / Premier Padel

El resultado puede engañar. Tres finales seguidas ganadas a Triay y Brea invitan a pensar en una superioridad inmediata, pero Claudio Gilardoni, el entrenador de Paula desde hace varios años y ahora también de Bea, prefiere hablar de proceso. Dice que el pádel de élite se parece a una partida de ajedrez, con jugadas memorizadas y movimientos sin bola que cambian por completo cuando entra una zurda. Paula cubre espacios que antes no estaban cubiertos y Bea debe aprender a ocupar otros. La transición se acelera porque ambas son capaces de «entrenar bajo circunstancias competitivas»: competir, escuchar y probar ajustes a la vez.

El impacto también se percibe al otro lado de la red. El técnico cree que el mérito de Bea y Paula está en haber logrado, con herramientas ofensivas, ser lo bastante sólidas como para introducir dudas en la pareja «más sólida de todas».

Sus palabras acompañan el dato, pero no lo desplazan. Bruselas fue el título número 49 de la carrera profesional de Paula Josemaría. El próximo, el de la cincuentena, asoma ya como una frontera simbólica para una jugadora extremeña que ha ganado en todos los paisajes recientes del pádel.