Acumulación de problemas físicos en el Mérida

En el tramo definitivo de la temporada, al Mérida se le suman problemas en la enfermería. De cara al encuentro de este domingo (16.00 horas) ante el Lugo, a la ausencia conocida por acumulación de tarjetas de Gio Almeida hay que sumar que Gaizka Martínez no se ha recuperado de sus molestias; que Javi Areso y Javi Domínguez están prácticamente descartados, también por molestias físicas; y que la participación de Carlos Doncel también está en el aire por el mismo motivo. Por su parte, Pipe ha entrenado mejor esta semana, pero tampoco está para participar.

Con este panorama, el Mérida está «obligado a ganar, no nos vale el empate», reconocía el entrenador emeritense en su comparecencia previa al choque. De hecho, el cuadro romano llega muy apretado en la clasificación, pues el objetivo del ‘playoff’ lo tiene a cinco puntos a falta de cuatro jornadas.

Dolidos

Después de la «dura» derrota de la semana pasada en la visita al Arenas de Getxo (2-0), «me decepcionaría mucho que la gente no estuviera tocada. Pero hay que tener la capacidad de levantarse».

El técnico se mostraba seguro de las posibilidades de su equipo argumentando que «si algo hemos ganado después de la derrota ante la ‘Ponfe’ es que tenemos un grupo en el que todo el que participa tiene la capacidad de hacerlo bien. Todo el mundo está verdaderamente enchufado».

Desde el club se ha puesto en marcha una campaña para que los abonados puedan comprar un número ilimitado de entradas a mitad de precio para generar el máximo ambiente posible en las gradas. En este sentido, «al aficionado no le pido nada, se le tiene que dar. Cuando le das, te dan, y ha habido momentos en los que no les has dado tanto y ellos han seguido dando». Evidentemente, no hemos tenido suerte, jugando domingo y viernes fuera con desplazamientos larguísimos, y ahora te pone un partido el domingo a las cuatro en fechas de comuniones. «El que no pueda venir será una pena para nosotros, y el que venga lo tiene que hacer con el alma guerrera. Creemos muchísimo en nuestras posibilidades».