El ascenso a Tercera FEB se decide en la Final Four de Cáceres

Cáceres acogerá este fin de semana la Final Four de la Primera Nacional Masculina, una fase final que reunirá a los cuatro mejores equipos de la competición y que pondrá en juego una plaza de ascenso a Tercera FEB para la próxima temporada. ADC, BB Baloncesto Badajoz, Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y Finca Sagrado Cáceres pelearán por el título en un torneo concentrado de dos días.

La fase final se disputará en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres, con entrada gratuita para los aficionados. El formato será el habitual de Final Four, con dos semifinales el sábado y la gran final el domingo entre los vencedores de ambas eliminatorias.

La primera semifinal enfrentará a BB Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCBadajoz UEX, en un duelo pacense previsto para las 17.00 horas. Más tarde, a las 19.30 horas, llegará el turno del cruce entre Escayolas Paco ADC Baloncesto y Finca Sagrado Cáceres, que buscarán la segunda plaza en la final.

El partido decisivo se disputará el domingo a las 18.00 horas y medirá a los dos equipos que logren superar las semifinales. En juego estará no solo el título de campeón, sino también el premio mayor de la temporada: el ascenso a Tercera FEB.

Cáceres se convertirá en el epicentro del baloncesto regional en un fin de semana marcado por la tensión competitiva y la ilusión de alcanzar una categoría superior. En teoría, el que parte como favorito es el Escayolas Paco ADC Baloncesto, campeón de la liga regular.