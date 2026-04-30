Doble cita en Euskadi para el Extremadura Pebetero

El Extremadura Pebetero se enfrenta este fin de semana a uno de los retos más exigentes de la temporada con su participación en la Santikutz Klasika y el Memorial Valenciaga, dos de las pruebas con más prestigio del calendario élite y sub-23 y que pueden marcar el rumbo de la Copa de España. El conjunto extremeño acude a esta doble cita con la intención de medir su nivel ante algunos de los mejores corredores del pelotón nacional.

El equipo ha desplazado para ambas carreras a Paco Fernández, Pablo Antúnez, Alberto Gallego, Manuel Peñas, José Ramón Jiménez y Manuel Rodríguez. La escuadra asume la dificultad de hacerse visible en un escenario de máxima exigencia, con un pelotón formado por 25 equipos, pero afronta el fin de semana con ambición y con el objetivo de ofrecer su mejor imagen.

La primera cita será este viernes la Santikutz Klasika, con salida y meta en Legazpi (Guipúzcoa). El recorrido, de 141,1 kilómetros, incluye 11 puertos de montaña puntuables, un perfil que anticipa una carrera muy selectiva y reservada para los corredores más fuertes a medida que avance la jornada.

El domingo llegará el Memorial Valenciaga, con salida y meta en Éibar, considerado una de las carreras de un día con más prestigio del ciclismo amateur español. La prueba contará con 159,3 kilómetros y seis puertos puntuables, entre ellos el ascenso a Ixua, de primera categoría, situado en el kilómetro 131,9, llamado a ser decisivo en la resolución final.