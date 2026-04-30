Extremadura y Linares, unidos por un ascenso de hace 50 años

El Extremadura cuenta las horas para jugar este domingo a las 12.00 en Linares, donde tendrá una oportunidad de oro de ascender a Primera Federación, la antesala verdadera del fútbol profesional. El fútbol, como la vida, da muchas vueltas. Y se da la circunstancias que Linares y Extremadura, rivales deportivos esta temporada, están unidos de la mano por una fina línea histórica que marca el tiempo y sus acontecimientos.

Hace más de medio siglo, justo 53 años, el Linares vivió en Almendralejo uno de los capítulos más dorados de su fútbol. El que más. Fue el ascenso por primera vez a Segunda División, en la temporada 72-73. Aquel 27 de mayo de 1973 no fue un domingo cualquiera para el fútbol de Linares. El ascenso se produjo en el Francisco de la Hera de Almendralejo, un escenario que todavía la historia azulina recuerda con emoción.

Más de 3.000 aficionados linarenses viajaron hasta tierras extremeñas para acompañar a su equipo en una cita con la historia. Las gradas, teñidas de azul y blanco, vibraban con una mezcla de ilusión y nerviosismo. En juego estaba el ascenso a Segunda División, un sueño que parecía al alcance de la mano.

El rival era un Extremadura ya descendido, sin nada en juego más allá del orgullo. Pero el ambiente estaba lejos de ser relajado. En los días previos, había corrido con fuerza un rumor que añadía picante al duelo: se decía que el Cartagena, competidor directo por el ascenso, habría incentivado al conjunto local para que pusiera las cosas difíciles al Linares. Aquella sospecha, nunca confirmada, elevó la tensión de un partido que ya de por sí tenía aroma de final.

Sobre el césped, el Linares supo sobreponerse a todo: al ambiente, a la presión y a las circunstancias. Ganó y ascendió.

En aquel equipo jugaba Joaquín Jiménez ‘Peiró’, que tenía 18 años. Después se marchó al Extremadura y en Almendralejo se enamoró de su esposa y se quedó para siempre.

El Linares anunció esta semana que Joaquín Peiró hará el saque de honor del partido de este domingo en honor a aquel ascenso y la historia que une a Linares y Extremadura.

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Medio siglo después, la historia puede repetirse invirtiendo los equipos y los estadios. El Extremadura sueña con ello. Y Almendralejo, también.