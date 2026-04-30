Jacinto Carbajal insta al Cáceres a ser «más nosotros mismos»

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad viaja este viernes a Ibiza con una idea clara: no intentar ganar la eliminatoria antes de tiempo. Tras el 72-84 encajado el pasado sábado en el Multiusos ante el Sant Antoni, Jacinto Carbajal asume la dificultad del reto, pero no renuncia a que su equipo pudiera competir la vuelta desde su mejor versión. El objetivo, sostuvo el técnico, pasa por reconocerse de nuevo en el juego que le hizo crecer durante la segunda parte de la temporada. La gran cita de la primera ronda de los ‘playoffs’ de la Segunda FEB es el sábado a las 19.15 horas.

La semana está siendo «tranquila», con el cuerpo técnico centrado en ajustar el plan de partido. «Hemos intentado hacer retoques, con mucho trabajo de vídeo para analizar lo que no terminamos de hacer bien el otro día e intentar corregir o fijar algunas ideas que nos permitan ser más competitivos», señaló.

No negó que ese primer partido estuviera competido durante muchos minutos, pero entendió que el resultado final se explicó por los errores propios en los tramos clave. «Ellos alcanzaron esa ventaja porque jugaron bien los últimos minutos y nosotros realmente los jugamos muy erróneamente», resumió. Aun así, insistió en que el equipo se fue satisfecho: «Tenemos la sensación de que no hicimos una gran actuación».

Recuperar sensaciones

Por eso, la prioridad no fue tanto hablar de remontada desde el minuto uno como recuperar sensaciones «como hemos tenido buena parte de la temporada». «Queremos ir a Ibiza, jugar un partido expresándonos, haciendo las cosas bien. Luego el marcador te pondrá donde te ponga», afirmó.

Consideró que el Cáceres debía «ser más nosotros» y jugar «un poquito más a lo que hemos jugado esta segunda vuelta, con un poquito más de brillantez». Para ello, apuntó a varias claves concretas: «Tenemos que intentar subir porcentajes, y para eso hay que jugar un poquito mejor, compartir un poquito más el balón».

También puso el foco en una cuestión de experiencia. «Hay que hacer un cursillo acelerado de veteranía en este tipo de partidos», admitió. Como ya explicó el pasado sábado, Ibiza castigó cada concesión cacereña. Destacó el uso de las faltas por parte del rival como una de esas pequeñas diferencias que pesan en un ‘playoff’. «Se notó un Ibiza con un poquito más de saber estar en este tipo de partidos», sentenció Carbajal.

De ahí que reclamara «tomar mejores decisiones», ser «un poquito más maduros» y, sobre todo, jugar con continuidad. «Nosotros perdemos de 12 y tenemos varios parciales en contra: al final del primer cuarto, al final del segundo cuarto y al final del partido. Hay tres momentos que no controlamos y ellos abren brecha. Sumando esos tres pequeños parciales, es una gran diferencia», recordó.

Contra la ansiedad

El comienzo será importante, pero avisó contra la ansiedad. «No nos puede poder la ansiedad de querer resolver un partido de este tipo. No se resuelve en el primer cuarto», advirtió. Su receta pasó por «hacer un partido serio, muy sólido, estar en partido, estar en partido igualado». Si el Cáceres llega con opciones al tramo final, tendrá una oportunidad: «Ese momento es el que tienes que aprovechar».

Fotogalería | Las imágenes del Cáceres Patrimonio - Sant Antoni Ibiza / Jorge Valiente

Como ejemplo, citó lo ocurrido en la ida: «El otro día esa oportunidad llega cuando, a falta de cinco minutos, estás siete abajo. Es un partido muy abierto y ahí es donde tienes que dar la talla». Para la vuelta esperó un escenario parecido: «Tienes que estar ahí, con el marcador cerrado, justito, y en el momento en que se te abra esa oportunidad de tomar buenas decisiones y estar más acertado que el rival, es ahí donde te puedes llevar el partido y una diferencia». Pero recalcó una idea: «No podemos pensar que en diez minutos vamos a remontar la eliminatoria. Sería un error».

En el vestuario detecta convencimiento de que es posible darle la vuelta. «Somos conscientes de lo que somos capaces de hacer», afirmó. Apeló también a jugar liberados: «Tenemos un punto de no presión, como hemos tenido en otras ocasiones, y el equipo ha jugado muy suelto, ha empezado con acierto. Ese escenario para nosotros es factible».

Enumeró precedentes que alimentan la fe: «En Córdoba salimos superbien y fuimos capaces de ponernos más 20 en su casa. En San Pablo, en Sevilla, también hay un momento en el tercer cuarto en el que vamos 15 arriba o algo así. Y en la primera parte aquí con Ponferrada nos ponemos más 30». La clave estuvo en repetir ese estado emocional y baloncestístico: «Son partidos que vas sin ninguna presión, que juegas alegre, que te empiezan a entrar los tiros. Apostamos por ese escenario, claro que creemos». Eso sí, sin perder de vista la dificultad. «Somos conscientes de que es un partido complicado y de que ellos intentarán volver a hacer un gran partido como hicieron aquí», matizó.

Al ataque

El Cáceres no renunciará a su identidad ofensiva. Descartó que la remontada pase por un tanteo bajo: «Nosotros no sabemos ir a pocos puntos. Cuando vamos a pocos puntos es porque tenemos peores porcentajes». Recordó que el equipo ha estado «entre los tres o cuatro mejores anotadores de la competición» y que en la segunda vuelta promedió «casi 90 puntos». También subrayó que sigue siendo «el mejor porcentaje de tres de la liga regular» de su grupo. «Queremos anotar. Nosotros vamos a ir a anotar», resumió.

La condición, en todo caso, será no romperse atrás. «Evidentemente el partido se va a ganar siendo sólidos atrás. Hay que anotar, hay que ir alegres, pero atrás no podemos dejar que ellos se vayan a 80 puntos. Si ellos se van a 80 puntos, está claro que es muy difícil sacar esa diferencia», advirtió.

Preguntado por el balance de la temporada en caso de eliminación, prefirió aplazar las conclusiones definitivas. «El análisis lo tenemos que hacer posterior. Quedaría un poco raro hacerlo ahora», apuntó. Aun así, sí dejó una reflexión general: «El equipo ha ido creciendo, eso es indudable».