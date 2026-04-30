La penúltima jornada de Tercera arranca este viernes con el Puebla-Llerenense

De nuevo jornada prolongada en el tiempo para la Tercera Federación extremeña, al coincidir con otro puente festivo. Será la penúltima parada del campeonato en su fase regular, alcanzándose con la pasión desbordada por la lucha en diferentes zonas de la tabla.

Este viernes 1 de mayo comienza la penúltima jornada en el grupo 14 con un partido (Puebla-Llerenense), seguirá el sábado con otro (Azuaga-Montijo) y se completará el domingo. En la cita dominical se jugarán por la mañana dos encuentros decisivos en la lucha por el primer puesto (Don Benito-Diocesano y Calamonte-Badajoz) y por la tarde otros dos vitales en la zona de descenso (Gévora-Atlético Pueblonuevo y Montehermoso-Villanovense).

Esta jornada número 33 del calendario arranca por tanto hoy. Lo hará en Puebla de la Calzada con un intrascendente Puebla-Llerenense (12.00), en el que los puntos en juego servirán para aliviar la mala trayectoria de dos equipos de la zona media, ya salvados matemáticamente de cualquier complicación de última hora con la permanencia.

El equipo de Llerena lleva nueve jornadas sin ganar, en un profundo bache de resultados para el que no está encontrando respuesta. Tampoco está siendo muy buena la segunda vuelta del conjunto de Puebla de la Calzada, que de los últimos siete encuentros ha perdido seis. El triunfo ante el Pueblonuevo hace dos semanas le dio un aire que realmente necesitaba.