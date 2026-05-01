El Cacereño Femenino, a rematar la faena de la permanencia

El Cacereño Femenino afronta este sábado en Pinilla una cita que puede cerrar de la mejor manera una temporada de sufrimiento. El conjunto de Ernesto Sánchez recibe al Real Oviedo, a partir de las 16.00 horas, con una cuenta clara: si gana, se salva. Sin depender de nadie, sin mirar de reojo otros campos y con la posibilidad de sellar la permanencia en casa, en el último partido de la temporada. El equipo verde llega reforzado después de su victoria del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid B (0-2), un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Ese triunfo permitió al Cacereño salir de la zona roja a falta de una jornada y dejar el desenlace en sus propias manos. El Oviedo, colista de la categoría, es el último obstáculo.

La importancia del encuentro ha llevado al club a abrir las puertas de Pinilla: la entrada será gratuita hasta completar aforo, con el objetivo de convertir el campo cacereño en un factor diferencial en una tarde decisiva. Sánchez no esconde la trascendencia. «Tenemos el partido más importante de la temporada y de los más importantes en cuanto al club», advierte el técnico, que insiste en que la mejor noticia es que el equipo llega al desenlace dependiendo de él mismo. «No vamos a tener que mirar otros resultados. Haciendo las cosas bien y haciendo nuestros deberes estamos salvadas», subraya.

El entrenador, eso sí, rechaza cualquier mensaje de relajación. El CPC ha dado un paso enorme, pero aún no ha cruzado la meta. «No hay que pensar que está nada hecho. En el mundo del fútbol he visto muchísimas cosas», recuerda. Por eso pide cautela, concentración máxima y personalidad para intentar dominar el encuentro el mayor tiempo posible: «No hay que ir con miedo, pero sí con concentración máxima y demostrando la clase de equipo que somos».

Concentración

La semana, según Sánchez, se ha trabajado desde esa idea: nada está conseguido. El vestuario, asegura, es consciente de lo que se juega y también de lo que le ha costado cada despiste durante el curso. «Las jugadoras son muy profesionales, están muy focalizadas y ya lo demostraron contra el Atlético de Madrid B. En la última no la vamos a cagar, hablando mal y pronto. Vamos a estar más concentradas que nunca», afirma.

También el entorno tendrá un papel clave. Sánchez ha hecho un llamamiento a la afición cacereña, y no solo a la futbolera, para que Pinilla presente el mejor ambiente posible. «Más que nunca necesitamos un campo hasta arriba, hasta la bandera, con muchas voces que aprieten y animen», reclama el técnico. Para él, esa ‘jugadora número 12’ puede empujar al equipo en los momentos complicados y darle ese extra de aliento que exige una final por la permanencia.

El Cacereño tiene ante sí una tarde para transformar la tensión de todo un año en celebración. La ecuación es tan sencilla como exigente: ganar al Oviedo y seguir en la categoría. En Pinilla, con entrada gratuita y con todo por decidir, el equipo de Ernesto Sánchez quiere hacer sus deberes sin esperar noticias de nadie.

El reto, además, tiene una dimensión emocional evidente. Después de una temporada larga, exigente y marcada por la pelea en la zona baja, el Cacereño Femenino llega a la última jornada con vida y con la oportunidad de resolverlo ante su gente. Pinilla será el escenario de una final en la que el equipo no solo se juega la permanencia, sino también la recompensa a meses de resistencia, trabajo y fe. El triunfo en Madrid cambió la tabla, pero no el mensaje: queda lo más importante.

Repetir comportamiento

El precedente inmediato ante el Atlético de Madrid B sirve como espejo. Allí, el equipo de Ernesto Sánchez fue capaz de competir con madurez, manejar la presión y golpear en un duelo directo en el que no había margen para el error. Ese es el nivel de concentración que el técnico quiere repetir este sábado. La consigna pasa por no dejarse arrastrar por la ansiedad, no convertir la urgencia en precipitación y sostener el plan de partido durante los noventa minutos, consciente de que cada detalle puede pesar en una tarde de máxima tensión.

También será una jornada especial por el vínculo entre el equipo y la grada. La entrada gratuita busca que Pinilla responda como en las grandes ocasiones y que el Cacereño se sienta arropado desde el calentamiento. El llamamiento del club y del entrenador apunta a llenar el campo de voces, de apoyo y de energía para unas jugadoras que afrontan el choque más determinante del curso. En una tarde así, el empuje del público puede ser tan importante como cualquier acción sobre el césped.

Mientras, el Cacereño Femenino y el Cacereño de Primera Federación masculina hicieron este viernes la clásica ofrenda floral a la Virgen de la Montaña.