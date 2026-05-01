El Cáceres, en Ibiza: remontar o irse a casa

Ya no habrá marcha atrás después de los 40 minutos que se jueguen este sábado en el polideportivo Sa Pedrera de Sant Antoni de Portmany: el conjunto local o el Cáceres Patrimonio de la Humanidad quedarán eliminados y tendrán que ponerse a pensar en la siguiente temporada en la Segunda FEB. Y quien avance tendrá un alentador camino por delante, con dos eliminatorias más con el premio de la tierra prometida de la Primera FEB como meta.

Será a partir de las 19.15 horas y con obvia ventaja para el Sant Antoni, que fue mejor y lo reflejó en el partido de ida disputado en el Multiusos el sábado pasado. Los ibicencos parecieron un equipo más duro, con las ideas más claras y, por descontado, con mucha mejor puntería. El 72-84 quizás es castigo excesivo para un Cáceres que nunca terminó de sentirse cómodo, con esa inspiración que le ha caracterizado en la segunda vuelta liguera. Agarrotados, sin terminar de encontrar bien al centro de su universo, Wildens Leveque, y excesivamente fallón desde el triple (solo 6 encestados de 24 intentos, 0 de 6 entre dos especialistas como Álvaro Palazuelos y Erikas Kalinicenko), ahora tendrán que redimirse si quieren prolongar la competición al menos un par de semanas más.

El trabajo de estos últimos días ha ido encaminado a ello, sobre todo a no permitir que el Sant Antoni rentabilice tanto los errores ajenos. Habrá momentos malos que se deben esquivar y también habrá que esquivar la peligrosa ansiedad de que puedan pasar los minutos y el conjunto que dirige Jacinto Carbajal no termine de acercarse a esos 12 puntos de diferencia a favor que forzarían la prórroga. El mensaje es claro: hay que tener paciencia, explotar las virtudes propias y confiar en que al final el marcador te ponga en tu sitio. Tan viejo como el deporte.

Fotogalería | Las imágenes del Cáceres Patrimonio - Sant Antoni Ibiza / Jorge Valiente

Contra las cuerdas

La propia temporada del conjunto extremeño ofrece tres ejemplos que pueden alentar la esperanza. El equipo ha sabido levantarse de forma admirable después de poner la espalda en la lona. El primer momento fue cuando, tras ser vapuleado por el Clavijo en casa, acudió tres días después a la pista del líder, el Coto Córdoba, con toda la pinta de encarar el matadero. Pues bien: ganó con extrema facilidad y ahí empezó a cambiar el relato de todo. Encontrarse a gusto al fin en el Multiusos -sin victorias en la primera vuelta, dato increíble- fue la confirmación.

Más serio incluso fue cuando a falta de dos jornadas para el final de la liga regular se produjo la triste noticia del fallecimiento de Lorenzo Díaz ‘Chipi’, ‘arquitecto’ de esta plantilla en su papel de director deportivo junto con el propio Carbajal. Cuatro días después de acudir al sepelio los jugadores, que siempre sintieron muy cercana la presencia de Díaz cuando sus constantes visitas al hospital se lo permitían, le dedicaron un emotivo triunfo ante un Valladolid que se jugaba el ascenso directo.

El tercer momento a apelar llegó al cabo de una semana, en Toledo: con cuatro puntos abajo a falta de diez seguidos, el Cáceres encaraba una eliminación prácticamente segura, pero dos triples consecutivos, con una recuperación de balón por medio, permitieron meterse en ‘playoff’ y generó una de las imágenes más poderosas de la temporada en el baloncesto español.

La presión

Ahora se trata también de ganar una batalla psicológica, incluso trasladando altas dosis de tensióna un rival construido para ascender y que al fin y al cabo lleva quedándose a las puertas de ello dos temporadas consecutivas. La idea es incluso divertirse con el juego alegre, de mucha anotación, que ha caracterizado a los verdinegros de un tiempo a esta parte. ¿Que se llega a los minutos finales en disposición de dar la campanada? Pues para adelante. En el bando balear las contramedidas han pasado por expresar prudencia y respeto máximo al rival y recordar que únicamente se ha jugado la mitad de la partida.

Con las consabidas bajas por lesión de Luis García y Juan Santos la expedición cacereña partió este viernes para pernoctar en Ibiza. Hay una sesión de tiro por la mañana en el escenario del choque. El plan de viaje contempla regresar tras el bocinazo final, en el último vuelo del día, quién sabe si en los últimos kilómetros que consuman juntos los componentes de un equipo al que le ha costado meses ilusionar a su hinchada, pero que finalmente lo ha logrado.

Muy de reojo incluso se puede mirar al futuro cercano. Probablemente el rival en la segunda ronda de los ‘playoffs’ sería el perdedor del duelo entre campeones de grupo entre Coto Córdoba y Amics Castelló. En la ida los andaluces lograron un contundente 105-75 y están muy cerca de subir, aunque en la Segunda FEB hay precedentes recientes de que ni siquiera esa diferencia puede considerarse definitiva. Mucho menos 12 puntos, piensan en el Cáceres.