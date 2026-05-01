Los campeones extremeños cadete son Sagrado y Al-Qázeres

El Mefiex Sagrado Cáceres y el Clínica Dental Nuevo Cáceres Al-Qázeres ADC se proclamaron campeones de Extremadura de baloncesto cadete. Los conjuntos cacereños representarán a Extremadura en el Campeonato de España de Clubes tras vencer en la final masculina al CBA Spain y en la femenina al FD Mérida Femenino Rojo, respectivamente. Villanueva de la Serena acogió esta mañana las finales en las que se decidieron los mejores equipos de la región.

Final masculina

El Mefiex Sagrado Cáceres se impuso por 69-78 al CBA Spain en una final muy competida. Los cacereños marcaron el ritmo desde el inicio, llevándose el primer cuarto (16-21) gracias a su acierto ofensivo y una mayor solidez en los momentos clave. El segundo periodo mantuvo la igualdad, con ambos equipos intercambiando canastas, aunque el Sagrado supo conservar una ligera ventaja al descanso.

Tras la reanudación, el CBA Spain reaccionó con su mejor tramo, firmando un tercer cuarto muy sólido (20-14) que apretaba el marcador de cara al desenlace. Sin embargo, en el último periodo el Mefiex Sagrado Cáceres volvió a imponer su dominio, cerrando el choque con un parcial de 11-21 apoyado en su eficacia en el tiro de dos (60%). El MVP fue Ryan Osabohien Vincent, del CBA, con 10 puntos, 18 rebotes y 18 de valoración, mientras que en el Sagrado Cáceres destacó Bruno León con 23 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración.

Final femenina

El Clínica Dental Nuevo Cáceres Al-Qázeres ADC se alza con el título de campeonas de Extremadura cadete femenina tras imponerse por 61-53 al FD Mérida Femenino Rojo en una final muy disputada y marcada por el esfuerzo defensivo de ambos conjuntos. El encuentro arrancó con máxima igualdad (12-10), pero las cacereñas lograron abrir una pequeña brecha antes del descanso gracias a un segundo cuarto más productivo (22-16).

Tras el paso por vestuarios, el Mérida reaccionó y firmó su mejor parcial en el tercer cuarto, ajustando el marcador y manteniendo la incertidumbre hasta el final. Sin embargo, el Al-Qázeres supo gestionar su ventaja en el último periodo, apoyado en su dominio del rebote (52 por 40) y una defensa muy activa que se tradujo en 15 recuperaciones. Aunque los porcentajes de tiro fueron bajos en ambos equipos, especialmente desde el triple, el control del ritmo y la solidez en los momentos decisivos permitieron a las cacereñas cerrar el partido y alzarse con el título.

La jugadora más valiosa del choque fue Alba Cortés, del FD Mérida, con 24 puntos, 16 rebotes y 34 de valoración. En el conjunto cacereño destacó Carlota Gomes con 15 puntos, 13 rebotes y 29 de valoración.