Cobos dice que los resultados de los rivales dieron "oxígeno" al Cacereño

Julio Cobos, entrenador del Cacereño, asume que la permanencia se ha puesto muy complicada, pero insiste en que el equipo sigue vivo a falta de cuatro jornadas. El técnico reconoce que, tras el empate ante el Guadalajara, la situación parecía «realmente difícil», aunque los resultados posteriores de rivales directos permitieron recortar un punto y dejar la salvación a tres. Ese pequeño avance, según explicó, da oxígeno para seguir peleando.

Cobos tiene claro que al Cacereño ya no le vale con mirar únicamente a los demás. La prioridad pasa por ganar este domingo al Arenteiro y sumar de tres en tres. «Nuestro trabajo es ganar», subrayó el entrenador, consciente de que el empate anterior obliga ahora a estar pendiente de lo que hagan equipos como Talavera u Ourense.

El técnico admitió que el vestuario acabó cabizbajo tras no poder ganar al Guadalajara, un partido que consideraban clave. Sin embargo, las derrotas de algunos adversarios directos cambiaron ligeramente el panorama y permitieron valorar ese punto como «no tan malo». La lectura, aunque prudente, es que el Cacereño está un punto más cerca de la permanencia y todavía conserva opciones reales de salvarse.

Todo igual

Para Cobos, la receta no cambia: ganar el primer partido, esperar los resultados de los rivales y volver a hacer cuentas. El entrenador no esconde que el calendario exige casi una reacción perfecta. Incluso planteó que sumar diez puntos de los doce que quedan podría ser suficiente, especialmente si se vence a rivales directos como el Talavera. «No hay otra fórmula», resumió, convencido de que cada jornada será ya una final.

El próximo compromiso se presenta además como un partido de máxima tensión, muy distinto al de la primera vuelta. Cobos recordó que entonces quedaba prácticamente toda la temporada por delante, mientras que ahora el Cacereño se está jugando la vida. Por eso considera fundamental saber dominar los nervios, adaptarse al campo y competir con la urgencia de quien necesita ganar «sí o sí» para llegar con opciones al tramo final.

Mientras, el Cacereño y el Cacereño Femenino hicieron la clásica ofrenda floral a la Virgen de la Montaña. En ambos casos, se estuvo muy presente el objetivo de la permanencia.