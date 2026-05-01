José Luis Patiño, campeón nacional universitario

José Luis Patiño, natural de Valencia del Ventoso, se proclamó campeón de España de tiro con arco representando a la Universidad de Extremadura en la competición celebrada en Huelva.

La prueba se desarrolló en doble jornada. Por la mañana, durante la fase clasificatoria, Patiño mantuvo una intensa pugna por los primeros puestos con el representante local. Acabó finalmente en primera posición, un resultado que le permitió afrontar las eliminatorias de la tarde con un cruce más favorable.

En la sesión vespertina, aseguró pronto su presencia en la final, donde solo quedaba por resolver el color de la medalla. Tras quedarse el pasado año sin el oro en la flecha de desempate, firmó esta vez una actuación muy sólida y regular para imponerse. Con este triunfo, volvió a subir a lo más alto del podio, como ya hiciera en 2024.

Desde el Safyde se felicita a la Universidad de Huelva y al Club Asirio por la organización y se hace un reconocimiento especial a su jefe de delegación, Miguel Ángel Encinas García, que se despide de la UEx tras una extensa trayectoria profesional en la institución universitaria.