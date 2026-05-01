«Tal y como estamos jugando ahora podemos plantar cara a cualquiera»

¿Cómo lo ha vivivo el equipo la alegría de ganar en Melilla y clasificarse para el ‘playoff’?

La verdad es que fue un subidón total. Después del triple increíble de Raquel [Laneiro], todo el equipo sabíamos que ya teníamos pie y medio en la victoria y pie y medio dentro. Creo que nos lo merecíamos muchísimo. Hemos luchado mucho esta temporada, hemos sufrido, hemos peleado y al final nos merecíamos este final feliz. Y además, séptimas.

Pero el trabajo no está terminado, ¿verdad?

No, por supuesto que no. Yo creo firmemente, y también lo creen tanto las jugadoras como el cuerpo técnico, que ante el Osés tenemos una gran oportunidad incluso para meternos en la Final Four. Estamos preparando muy bien el partido de ida.

El encuentro cambia de escenario y pasa del Multiusos al Serrano Macayo a las 12.00 horas de este domingo...¿Qué opina?

Es una buena oportunidad para que se una más gente y quienes vengan se les va a escuchar más que en el Multiusos. A mí me hace muchísima ilusión jugar allí, sentir a la afición más cerca. Si nos alienta y aprietan al rival es un plus que tenemos.

Las jugadoras se quejan de que el parquet es muy duro...

El Multiusos me encanta y en el Macayo solo he jugado una vez, en pretemporada, y no está tan mal. He jugado en pistas peores.

¿Les viene bien el Osés Construcción Ardoi como rival?

Tal y como hemos jugado estos últimos partidos, si jugamos igual podemos plantarle cara a cualquier rival. Ahora estamos todas y, por suerte, estamos todas a tope, al cien por cien. Otros equipos pueden tener alguna jugadora tocada o que no juega, pero nosotras estamos las diez al cien por cien y todo el staff también. Creo que a cualquier rival le podríamos plantar cara, viniera quien viniera.

Siempre se habla con este sistema de eliminatorias que es un partido de 80 minutos: 40 en casa y 40 fuera...

Claro, en eso insiste nuestro entrenador. Si tienes cinco minutos malos, tienes que pensar que todavía quedan otros 75 en los que puede pasar de todo. Y aunque vayamos ganando de diez, tenemos que intentar ganar de veinte. Si vamos ganando de más, hay que ir a por todo lo que podamos, porque al final eso repercute en el siguiente partido y te puede dar más ventaja.

Al margen de ello, ¿está contenta con su temporada y con haber elegido Cáceres? Venía de un año muy malo con el Arxil, ganando solo un partido de 30 en la Liga Femenina Challenge...

Para mí no hay temporadas ni buenas ni malas. Creo que todas son diferentes y que de todas se puede aprender algo. Pero de mi decisión de venir a Cáceres, la verdad es que estoy muy contenta. Los entrenadores me dan mucha confianza y también las compañeras. Desde el primer momento hicimos muchísima unión entre todas y creo que eso también se nota en la pista. Sobre todo ahora al final, porque creo que a cualquier rival que venga le podemos ganar. La verdad es que ha sido un año en el que he sido muy feliz.

Nerea Liste se dispone a entrar a canasta. / Jorge Valiente

El Al-Qázeres suele revalorizar a las jugadoras. ¿Seguirá la próxima temporada?

Se lo dije a mi agente:estoy en el Al-Qázeres y estoy a muerte en los ‘playoffs’. No pienso en ningún equipo más ni en el año que viene. Ahora estoy centrada al cien por cien. No quiero saber ni de otras ofertas ni de nada. Una vez que acabe la temporada, ahí sí que ya me abriré a otras ofertas y otras oportunidades.

Es una jugadora muy luchadora, ¿no? De pelearse con todo el mundo...

Tengo fama de pegarme en la zona, pero tampoco creo que sea una fama mala. Me veo como una jugadora que va a hacer lo que le pida el entrenador. Ya sea defender a la otra pívot y que no reciba un balón, jugar todo el partido al poste bajo, bloquear duro o cualquier otra cosa. Yo lucho por ello, entreno para ello durante la semana y me preparo para el partido para poder hacerlo.

Y como persona, desde fuera da la impresión de que es muy extrovertida...

Yo creo que sí. Soy una persona muy bromista y hago muchos chistes malos. Soy un poco burra también. Creo que la gente está contenta conmigo. Además, en el equipo somos varias las que somos así. No voy a decir nombres, pero alguna también hay. Creo que eso en un equipo, al fin y al cabo, es bueno. Hubo un momento de la temporada en el que tuvimos tres derrotas consecutivas o algo así, y en esos momentos necesitas gente en el equipo que le saque una sonrisa al resto. Cuando vienen momentos difíciles, creo que jugadoras así también son fundamentales. n