Mourinho habla de su posible vuelta al Madrid: "Ya no estoy para ceremonias"

José Mourinho es uno de los candidatos que tiene Florentino Pérez para el banquillo blanco. El técnico portugués podría regresar a la que fue su casa y aparece en todas las quinielas a pesar de que en los últimos días se han rebajado las expectativas ante las dudas de parte de la directiva en repescar al polémico entrenador. Mourinho salió al paso del interés del Madrid ante la insistencia de los medios portugueses en la previa del partido del Benfica: "No, nadie del Real Madrid me ha hablado, te lo puedo asegurar. Llevo demasiados años en el fútbol, igual que tú en el periodismo, y estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid. ¿Ceremonias? Sinceramente, te digo que mi época de ceremonias ha terminado", sentenció.

Mourinho sacó importancia a los rumores y se mostró tranquilo asegurando que pasará lo que tenga que pasar y que no le importa demasiado: "Solo hago lo que tengo que hacer, incluyendo mi presentación en el Benfica, que en realidad no fue una ceremonia, fue una presentación muy rápida y luego me fui directo al trabajo, ni siquiera fui al Estádio da Luz. Ya no me interesan esas cosas, ya no me preocupo por ellas, me preocupo por dar lo mejor de mí, más por el club y los jugadores que por mí mismo. Ahora es el Famalicão, luego el Sp. Braga y después el Estoril, y luego seguiré trabajando un poco más y solo entonces llegarán las vacaciones", comentó.

El técnico protugués dijo no saber nada de una posible reunión del Madrid con el Benfica para liberarle: "Nada. No puedo decir nada más. Ya le dije a tu compañero que, con respecto al Real Madrid, nada, y con respecto al Benfica, ya conoces la situación. Me queda un año de contrato con el Benfica, y eso es todo.", sentenció.

Mou dejó claro que lo único que le importa es ganar la Liga portuguesa con el Benfica: "El Benfica es tan favorito como lo era el Sporting hace un par de semanas. El equipo que va por delante y cuyo destino está en sus propias manos siempre tiene la ventaja de no tener que preocuparse por el rival. El Benfica no ha sufrido ni una sola derrota hasta ahora; hubo semanas y semanas en las que acumulamos puntos, y fue un desgaste adicional ver al Sporting y al FC Porto ganar, casi tropezar, y luego tener que volver a ganar. Vamos a intentarlo".