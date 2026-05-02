El BCB inicia el ascenso con La Granadilla como gran aliado

La Granadilla abre este domingo (12.30 horas) el camino del Vítaly La Mar BCB hacia la Segunda FEB. El conjunto pacense recibe al Damex CB Algeciras en la ida de la eliminatoria de campeones, una ronda a doble partido que premia al vencedor con el pase directo a la fase final de ascenso y aún concede una vía al perdedor. Pero el BCB quiere evitar rodeos. Después de una fase regular impecable, coronada con el liderato del grupo D-B, un balance de 23 victorias y solo 3 derrotas y pleno como local, el equipo de Badajoz inicia el tramo decisivo para hacer valer el factor pista.

El ambiente apunta a ser uno de los grandes argumentos de la mañana. La respuesta de la afición ha sido inmediata desde que el club activó la venta de entradas. En la fase reservada a abonados ya se rozaron las 500 localidades y durante la semana la cifra superó las 750, con un ritmo que invita a pensar en una gran entrada pese al puente. La Granadilla, inexpugnable durante toda la liga, quiere empujar a un equipo que se ha ganado el derecho a soñar.

Un partido ‘a 80 minutos’

El reto será de máxima exigencia. El Algeciras llega como campeón del grupo D-A tras firmar un 24-2 en la fase regular, un registro casi calcado al dominio pacense. Solo Jaén Paraíso Interior y Novaschool Rincón de la Victoria fueron capaces de derrotar al cuadro andaluz, que se presenta en Badajoz al completo y con la intención de sacar un resultado positivo antes de la vuelta, fijada para el 9 de mayo a las 12.00 horas.

Miki Ortega, técnico algecireño, ha advertido de la dificultad de una serie en la que cada posesión puede tener valor doble. El preparador espera un duelo largo, de concentración plena durante los 40 minutos de La Granadilla y con la eliminatoria siempre en la cabeza. Enfrente tendrá a un BCBadajoz sólido, con jugadores contrastados y experiencia en niveles superiores. Nombres como Alberto Díaz, Adrián Méndez o Jake Wojcik, principal referencia anotadora del curso, resumen parte del potencial pacense.

Para el BCB, la clave estará en sostener las señas de identidad que le han llevado hasta aquí: defensa, regularidad y fortaleza en casa. La eliminatoria no quedará resuelta este domingo, pero sí puede empezar a inclinarse. La Granadilla está preparada para el primer asalto y Badajoz quiere que el ascenso empiece a construirse en su pabellón.