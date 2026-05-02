BCBadajoz UEx y Sagrado Cáceres se jugarán el ascenso a Tercera FEB

La Final Four de Cáceres ya tiene finalistas y lo hizo con sorpresa: jugarán por el ascenso a Tercera FEB los dos equipos que peor clasificados llegaron a las semifinales. El Vítaly La Mar BCBadajoz UEx, tercero en la liga regular, superó con autoridad al BB Baloncesto Badajoz, segundo, por 73-91 tras irse al descanso con 33-46. En la otra semifinal, el Finca Sagrado Cáceres, cuarto clasificado, tumbó al campeón Escayolas Paco ADC por 56-81 en un duelo que rompió tras el descanso, dejando seco a su rival en la segunda parte. La final se disputará este domingo en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres a las 18.00 horas. La entrada es gratuita.