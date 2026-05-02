Arenteiro-Cacereño, sin margen de error ni excusas en el decano extremeño

Al Cacereño se le acaba el margen de error. Quedan cuatro partidos, doce puntos en juego y una permanencia que sigue estando muy difícil, aunque no imposible. El empate ante el Guadalajara dejó al equipo con sabor amargo por la ocasión perdida, pero también con una pequeña rendija abierta después de las derrotas posteriores de Talavera y Ourense. «Estamos a tres puntos de la salvación y te da oxígeno para seguir luchando», resumió Julio Cobos antes de la visita de este domingo al Arenteiro, colista del grupo, en O Espiñedo.

El partido, correspondiente a la jornada 35, se disputa este domingo a las 12.00 horas en O Carballiño. El Cacereño llega decimonoveno con 35 puntos, a tres de un Ourense que marca la salvación. El Arenteiro, último con 27, todavía no está descendido matemáticamente, pero su situación es límite.

La lectura de Cobos es clara: el empate ante el Guadalajara no arregla nada, pero tampoco condena definitivamente al Cacereño. El técnico admitió que el vestuario acabó «muy cabizbajo» tras no ganar un duelo directo en el Príncipe Felipe, consciente de la importancia de aquellos tres puntos. Sin embargo, los resultados posteriores suavizaron el golpe. «Al final ese punto no es tan malo. Lo ideal hubiese sido ganar, pero es un mal menor. Estás un punto más cerca y todavía sigues teniendo vida», explicó el entrenador.

Obligación de victoria

Esa vida pasa obligatoriamente por ganar en Galicia. Cobos no escondió que, en la situación actual, el Cacereño ya no puede permitirse mirar solo hacia dentro. Primero debe hacer su trabajo, pero después necesita que fallen los rivales. «Nuestro trabajo es ganar el partido. Algo tendremos que hacer y después mirar a ver qué han hecho los demás», señaló. La ecuación es sencilla y cruel: sumar de tres en O Espiñedo y esperar.

El escenario tampoco invita a la comodidad. El campo del Arenteiro ha sufrido durante el invierno y la previsión de lluvia puede añadir dificultad al encuentro. Cobos, aun así, no quiere excusas. «Los equipos buenos son los que se saben adaptar. Si el campo no está en las mejores condiciones, nos tendremos que adaptar. Está mal para los dos equipos», advirtió. El técnico sí reconoció que el estado del terreno, el rival y el momento físico de los jugadores influyen en la alineación, aunque aseguró tener «una idea clara» de cómo hacer daño al Arenteiro.

Presión añadida

El partido poco tendrá que ver con el de la primera vuelta. Entonces, triunfo gallego en Almendralejo (0-2) la temporada apenas arrancaba y quedaba todo por delante. Ahora, el Cacereño juega con la presión de quien sabe que cada error puede ser definitivo. «No tiene nada que ver. Este es un partido de mucha tensión, sobre todo por nuestra parte, y hay que saber dominarla», dijo Cobos.

El rival, pese a su delicadísima situación, tampoco regalará nada. Cobos espera un Arenteiro competitivo, especialmente delante de su gente. «Matemáticamente no están descendidos, pero lo tienen muy complicado. Nadie se va a relajar. Estoy seguro de que van a luchar el partido», avisó. Su colega en el banquillo gallego, Juanfran García, así lo corroboró después.

Con Sanchidrián

En el capítulo de nombres propios, el técnico explicó que viajarán todos los jugadores y que la única duda se resolverá a última hora. Sanchidrián, por su parte, ya ha completado una semana de entrenamientos con el grupo y el extremo vuelve a estar disponible.

Cobos admite que alcanzar los 45 puntos, es decir, sumar diez de los doce que quedan, podría valer si entre esas victorias está la del Talavera. Pero no quiere ir más allá. El foco está en el Arenteiro. Después vendrá el Castilla (sábado 9, 21.00). Luego otra cuenta, otro resultado ajeno, otra final.

Porque el Cacereño sigue vivo, sí. . El mensaje de Cobos no admite matices: quedan cuatro partidos, cada vez queda menos y en O Carballiño solo vale ganar.