El Coria, ante la opción de jugar el 'playoff' de ascenso

El Coria podría poner este domingo la guinda al pastel a una temporada ya de por sí sobresaliente. El conjunto extremeño visita a las 12.00 horas el estadio de El Val, en Alcalá de Henares, para medirse al Alcalá en la última jornada de la liga regular. Un partido grande, de máxima tensión competitiva, en el que los de Rai tienen en su mano certificar su presencia en ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación por segunda vez en su historia.

El equipo celeste llega a la cita en quinta posición, con tres puntos de ventaja sobre el conjunto madrileño. La cuenta es clara: al Coria le sirven dos de los tres resultados posibles. Una victoria o un empate clasificarían a los caurienses para la fase de ascenso, mientras que el Alcalá está obligado a ganar para arrebatarle esa plaza en la última curva del campeonato.

Los hombres de Rai ya tienen el sobresaliente por la campaña realizada, pero quieren ir un paso más allá y firmar una auténtica matrícula de honor. Para ello tendrán que resistir en un escenario exigente, ante un rival directo y en un ambiente que promete ser espectacular. El estadio de El Val apunta a vivir una mañana histórica, con un lleno hasta la bandera y una afición local volcada con los suyos.

El Alcalá llega con argumentos de sobra para creer. El conjunto complutense ha firmado una gran segunda vuelta, con uno de los mejores registros de la competición en este tramo decisivo. En sus filas cuenta con futbolistas importantes de la categoría como Albur o Javi Hernández, máximo goleador del equipo con nueve tantos, que serán dos de las principales amenazas para la defensa celeste.

Con respuesta

Rai, por su parte, no podrá contar con Gonzalo ni con Hugo López, que finalmente no se ha recuperado de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego en los últimos encuentros. Dos ausencias sensibles para un partido de máxima exigencia, aunque el Coria ha demostrado durante toda la temporada tener fondo de armario, carácter y capacidad para competir en cualquier campo.

El equipo no estará solo. Habrá marea celeste en las gradas de El Val. El club ha fletado dos autocares para acompañar a la plantilla y se espera la presencia de unos 250 aficionados caurienses, el cupo de entradas facilitado por el Alcalá. Muchos otros seguidores tendrán que conformarse con vivir el encuentro desde casa a través del canal de YouTube del Alcalá, en una cita que puede quedar marcada en la historia reciente del club.

Todo está preparado para una final. Noventa minutos, una plaza de ‘playoff’ y un sueño en juego. El Coria depende de sí mismo y quiere cerrar la liga regular como mejor sabe: compitiendo, sufriendo y mirando de frente a la historia.