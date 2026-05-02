El Mérida se juega el 'playoff' ante el Lugo con la obligación de ganar en el Romano

El margen se ha estrechado tanto que ya no invita a demasiadas interpretaciones. El Mérida recibe este domingo al Lugo en el Romano José Fouto (16.00 horas) con una obligación tan simple como exigente: ganar. Cualquier otro resultado dejaría muy tocadas sus opciones de pelear por el playoff de ascenso en este tramo final de temporada, en el que cada punto empieza a pesar como una sentencia.

El equipo de Fran Beltrán llega a la cita después del golpe sufrido en Getxo, donde cayó ante el Arenas, y con la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata ante su gente. No se trata solo de sumar tres puntos, sino de recuperar impulso y confianza en un momento en el que la clasificación ya no perdona demasiados errores. El empate, como reconoció el propio técnico durante la semana, no alcanza para sostener la ambición romana.

La dificultad no llega únicamente por el contexto clasificatorio. El Mérida afronta el partido con una lista de ausencias que condiciona el once. Gio Almeida no estará por sanción, mientras que Gaizka Martínez, Javi Domínguez y Javi Areso continúan fuera por lesión. Pipe tampoco llega a tiempo y Carlos Doncel ha trabajado entre algodones, por lo que su participación queda pendiente de sus sensaciones. Con ese escenario, Beltrán tendrá que recomponer el costado derecho.

Alineaciones probables para el partido entre el Mérida y el Lugo. / EP

Alternativas en el Mérida

Raúl Beneit, Capi o Benny aparecen como alternativas para ocupar esa banda, aunque tampoco se descarta alguna solución más flexible, con Sofiane partiendo desde un costado y Hallsson como referencia ofensiva. Lo que sí parece claro es que el Mérida necesitará concentración máxima, intensidad desde el inicio y acierto en las áreas para no dejar escapar una oportunidad que ya tiene poco margen.

Enfrente estará un Lugo que llega sin la presión de los puestos de arriba, pero con argumentos suficientes para complicar la tarde. El conjunto gallego se ha quedado en una zona intermedia de la tabla, aunque mantiene una plantilla con calidad individual y futbolistas capaces de castigar cualquier error. Esa aparente falta de urgencia puede convertirse en amenaza añadida: jugar liberado permite asumir riesgos y competir sin el peso emocional que sí acompañará al Mérida.

También hay bajas en el rival

Álex Ortiz tampoco podrá disponer de Gayá ni de Pastrana, ambos lesionados, ni de Iago López, sancionado. Aun así, el Lugo presentará un equipo reconocible, con Iker Piedra en portería, Kevin Presa y Álex Balboa en el centro del campo y una zona ofensiva con Txus Alba, Borja Sánchez, Reniero y Unzueta. Una estructura pensada para discutir el balón y exigir al Mérida en la presión y en las transiciones.

El balón parado se perfila como uno de los aspectos determinantes. El Lugo ha señalado durante la semana el rendimiento que obtiene el Mérida en ese tipo de acciones y la necesidad de defenderlas con máxima atención. Para los emeritenses, esas jugadas pueden convertirse en un recurso fundamental en un encuentro cerrado y de detalles.

El club espera que el Romano José Fouto presente un buen ambiente gracias a la promoción lanzada para sus abonados, que pueden retirar un número ilimitado de entradas a mitad de precio. En una tarde incómoda por el horario y el calendario social de estas fechas, el Mérida buscará que la grada sea un punto de apoyo más.

Para el Mérida, el mensaje no admite matices: competir, resistir sus bajas y ganar.