El Al-Qázeres regresa al ‘playoff’ sin miedo al Ardoi

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura cambia de escenario para abrir el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge, que otorga una plaza en la fase final de ascenso a la máxima categoría. El equipo cacereño recibirá este domingo, a las 12.00 horas, al Osés Construcción Ardoi en el pabellón Serrano Macayo. Obligado a abandonar de forma puntual el Multiusos, se trata de un regreso a un lugar muy emotivo para la historia del club, ya que era su ‘casa’ cuando logró sus dos ascensos a la Liga Femenina Endesa, en 2014 y 2016.

No hay miedo, sino entusiasmo, en un equipo que llega a la fase decisiva con la sensación de haber cumplido de sobra un primer objetivo, pero también con la ambición de alargar la temporada.

Jesús Sánchez no escondió el carácter emocional del momento. Para el entrenador del Al-Qázeres, esta es «una semana ilusionante» y también «una semana de premio de toda la temporada trabajada». El técnico recordó que el curso comenzó «a finales de agosto», con la pretemporada y con «esa ilusión de intentar hacer un buen año», y subrayó que el camino hasta el ‘playoff’ ha sido fruto de un esfuerzo colectivo.

«Esto nos pone a toda la gente del club muy contentos», valoró Sánchez, que quiso destacar el trabajo diario de todos los que rodean al equipo. «Creo que es un esfuerzo de todo el mundo que está en el día a día, de la gente del ‘staff’, que ha trabajado un montón para tener las mejores condiciones para las jugadoras», apuntó.

El subidón de Melilla

El Al-Qázeres llega a la eliminatoria después de imponerse en Melilla en un partido de máxima tensión, resuelto en el último minuto (70-75). Un estrambótico triple de Raquel Laneiro para sentenciar ya está dentro del álbum de los mejores recuerdos de la entidad. A juicio de Sánchez, el choque volvió a reflejar una constante de la temporada: la igualdad y los márgenes mínimos. «Hemos tenido partidos ganados y perdidos por pocos puntos. Creo que es de los años más igualados en ese sentido», explicó.

La preparación ha estado marcada por «todos los extras del cambio de pabellón». Aun así, Sánchez destacó que el grupo ha respondido bien: «El equipo está entrenando muy bien, muy unido, con muchas ganas».

El reto será mayúsculo. El Osés Construcción Ardoi, cabeza de serie, ganó los dos partidos de la liga regular al Al-Qázeres. El técnico extremeño no quiso entrar en si prefería a este rival por encima de otros posibles cruces, pero sí reconoció que la eliminatoria tiene un componente de revancha deportiva. «El hecho de jugar contra un equipo que te ha ganado los dos partidos en la liga regular también te pone un poquito de ganas de revancha», señaló.

Fotogalería | Las imágenes del Al-Qázeres - Osés Ardoi / Jorge Valiente

Recordó especialmente el encuentro disputado en la pista navarra, «quizás de los pocos partidos en los que el equipo no fue capaz de competir bien» (85-53), y también el duelo de vuelta en Cáceres, que calificó como «de los partidos más extraños» de la temporada (70-77). «Empezábamos totalmente desarboladas por ellas. Luego un superparcial nuestro nos pone arriba. A continuación nos vuelven a remontar y acaba igualado», repasó. Ese antecedente alimenta una de las claves de la serie: saber resistir los parciales en contra.

Los diez puntos

Por eso, en una eliminatoria de ida y vuelta, el control emocional será tan importante como el acierto. Sánchez insistió en que «diez puntos en cualquier momento del partido son totalmente remontables», pero también avisó de que una mala gestión de los últimos segundos o de una desventaja puntual puede cambiar por completo la lectura del partido de vuelta. «Si en los últimos 30 segundos juegas mal las últimas dos bolas, te vas con diez y la sensación es totalmente diferente», ejemplificó.

También puso en valor la entidad de Ardoi, un equipo que la pasada temporada militaba en la Liga Femenina Endesa y que ha ido creciendo desde un perfil más discreto. «Han hecho un buen trabajo», afirmó. «No dejan de ser un equipo que el año pasado estaba en la máxima categoría, que tiene un buen bloque y un buen entrenador que conoce bien lo que hace. Es una plantilla con gente que sabe controlar partidos», analizó. No le falta un toque extremeño, ya que en sus filas milita la base placentina Mamen Blanco.