El Badajoz completa el año negro de los juveniles extremeños

El Badajoz jugará la próxima temporada en Liga Nacional Juvenil. El conjunto blanquinegro consumó su descenso en la última jornada del grupo 5 de División de Honor juvenil pese a hacer los deberes y derrotar al Leganés por 3-2. La victoria, sin embargo, no fue suficiente para evitar la caída, ya que los pacenses necesitaban además una derrota del Trival Valderas Alcorcón, que terminó imponiéndose por 2-0 al Unionistas y cerró cualquier opción de permanencia.

El descenso del Badajoz completa una temporada muy dura para el fútbol juvenil extremeño en la élite. Los blanquinegros se unen así a La Cruz Villanovense y al Diocesano, que ya habían consumado su descenso jornadas atrás. Tres equipos extremeños abandonan la División de Honor en un mismo curso, reflejo de un año complicado en una categoría cada vez más exigente.

El equipo blanquinegro llegaba al último partido sin depender de sí mismo. La derrota sufrida en la penúltima jornada ante el Sporting Hortaleza (2-1) había sido un mazazo casi definitivo, porque dejó al Badajoz obligado a ganar y a esperar un resultado favorable en otro campo. Ante el Leganés cumplió con su parte, compitió hasta el final y sacó adelante un encuentro de máxima presión, pero el desenlace de la jornada confirmó el peor escenario.

La caída supone un golpe importante para el club pacense, que deberá rehacerse ahora en una exigente Liga Nacional Juvenil con Diocesano y La Cruz Villanovense, con el objetivo de recuperar cuanto antes la plaza perdida. La reacción final no alcanzó para compensar una temporada irregular, marcada por los tropiezos acumulados y por la presión de una zona baja que acabó pasando factura.

La próxima campaña, el único representante extremeño en División de Honor Juvenil será el Mérida, que certificó su ascenso cuando aún faltaban varias jornadas para el final de la liga. El conjunto romano tomará el relevo regional en la máxima categoría.