El Cacereño golea para creer en la permanencia

0 - ARENTEIRO: Alvin; Jordan (Alpha, min. 46), Eliseo, Gorka Pérez, Dani Lasure; Brais Val, Chuca (Bastida, min. 25); Jaume Cuéllar (Molina, min. 65), David Ferreiro, Diego Moreno (Nacho Ramón, min. 65); y Mingo. 4 - CACEREÑO: Diego Nieves; Iván Martínez (Osama, min. 72), José Alonso, Javi Barrio, Joserra; Nico Conesa (Guti, min. 72), Javi Ajenjo, Álex Monerris (César Gómez, min. 81), Kensly Vázquez (Berlanga, min. 65) Palacín y Diego Gómez (Iván Fernández, min. 81). GOLES: 0-1: min. 52, Javi Ajenjo, de penalti. 0-2: min. 58, Javi Barrio. 0-3: min. 65, Diego Gómez. 0-4: min. 70, Álex Monerris. ÁRBITRO: Pardeiro Puente, del colegio cántabro. Amonestó a los locales Jaume Cuéllar, Jordan y Brais Val; y a los visitantes Javi Barrio y José Alonso. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Municipal Espiñedo.

El Cacereño superó con solvencia un examen vital para sus aspiraciones de permanencia tras golear de forma contundente al Arenteiro (0-4). En un duelo de máxima necesidad, los pupilos de Julio Cobos demostraron personalidad, oficio y una pegada ofensiva arrolladora que no dio opción al conjunto gallego, descendido ya matemáticamente. Gracias a una victoria tan merecida como imprescindible, el decano extremeño mantiene vivo el sueño de la salvación.

Por el contrario, el desenlace fue especialmente doloroso para el cuadro local, incapaz de frenar el empuje de un Cacereño que fue claramente superior cuando el partido se rompió. El resultado dejó a los gallegos sin capacidad de reacción y convirtió la cita en Espiñedo en una mañana redonda para el CPC, que encontró premio a su insistencia y a su mayor ambición.

Partido de barro y resistencia

El fútbol de antaño regresó por un día a tierras gallegas, donde Arenteiro y Cacereño libraron una batalla de resistencia más que de brillantez. Bajo una lluvia persistente que convirtió el césped en un escenario pesado y traicionero, los hombres de Julio Cobos dejaron claro desde el pitido inicial que su necesidad de puntos era el motor de su ambición.

El conjunto extremeño se adueñó pronto de la posesión y obligó al meta local, Alvin, a intervenir desde los primeros minutos para mantener intacta su portería. La primera gran ocasión nació de las botas de Nico Conesa, cuyo disparo lamió el larguero y encendió las alarmas en la grada local. El dominio visitante fue por momentos asfixiante, con Joserra muy activo por el costado derecho y buscando centros laterales que no encontraron rematador por muy poco.

En el 16 apareció la mejor acción del primer acto. Kensly Vázquez filtró una asistencia de tacón deliciosa para Palacín, pero Alvin reaccionó con rapidez para abortar una ocasión que llevaba marchamo de gol. El Cacereño mandaba, llegaba y transmitía más peligro, aunque el estado del terreno de juego empezó a castigar la fluidez del balón con el paso de los minutos.

El encuentro se volvió entonces más directo, áspero y menos vistoso. El Arenteiro, empujado por su público, trató de reaccionar a través de David Ferreiro, pero Diego Nieves respondió con seguridad cada vez que el cuadro gallego consiguió acercarse al área extremeña.

En el tramo final del primer acto, el partido entró en una fase frenética. Bastida probó fortuna desde la frontal y el Cacereño respondió con transiciones rápidas que pusieron en apuros a la zaga local. Jordan tuvo que multiplicarse para evitar que Kensly rematara a placer en el segundo palo. La ocasión más clara llegó en el añadido, cuando un error de Alvin dejó el balón muerto para que Diego Gómez cediera a Palacín, pero el delantero no acertó a precisar su remate.

Javi Ajenjo, autor del primer gol del Cacereño, golpea el balón. / CP Cacereño

Pegada letal tras el descanso

La reanudación fue un cortocircuito para el Arenteiro y un festín para un Cacereño eléctrico. Apenas se habían asentado los protagonistas sobre el césped cuando Javi Ajenjo transformó un penalti con suspense. Alvin llegó a tocar el balón, pero la potencia del lanzamiento terminó imponiéndose.

El golpe obligó al Arenteiro a adelantar líneas y Jaume Cuéllar tuvo en sus botas el empate, pero su fallo en el remate fue el preludio del desastre local. Poco después, el capitán Javi Barrio cazó un balón muerto tras un saque de esquina para firmar el segundo tanto y hundir la resistencia de O Carballiño.

Con el Arenteiro aturdido, el CPC olió la sangre. Diego Gómez encontró el premio del gol con un disparo desviado por la defensa que se convirtió en el 0-3 y dejó el partido sentenciado. Los locales, ya sin respuesta, bajaron los brazos ante un rival que no levantó el pie del acelerador.

El cuarto tanto terminó de redondear la exhibición extremeña. Monerris, libre de marca tras un desajuste defensivo, recibió con espacio y colocó el balón en la escuadra para poner el sello definitivo a una mañana de enorme valor.

El equipo de Julio Cobos supo sufrir cuando el partido pidió barro y resistencia, y golpeó con contundencia cuando encontró espacios. Una victoria de autoridad para seguir creyendo en la permanencia.