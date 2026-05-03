El Coria remonta en Alcalá y peleará por el ascenso a Primera Federación

1-ALCALÁ: Carlos Pantoja; Edu Viaña, Javi Jiménez, Álvaro (Izan 51’), Marco (Arribas 83’); Aitor González (Javi Hernández 66’), Sergio Marcos, Borja Sánchez (Chete 66’); Samu Guillén (Pedro Torres 66’), Albur, Koné. 2-CORIA: Aarón Alonso; Currás (Juanjo Chavalés 81’), Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Javi Tapia, Bautista (Mba 68’); Benji Núñez, Adri Pérez (Dawda 81’), Antonio Hernández (Sergio Gómez 57’); Tomy (Toper 57’). GOLES: 1-0 (12’): Koné. 1-1 (30’): Tomy. 1-2 (45’): Benji Núñez. ÁRBITRO: Gorka Mazo Maruri (comité vasco). Amarilla a Javi Jiménez, Marco, Borja Sánchez, Carlos Pantoja, Javi Hernández, Edu Viaña, Koné; Álvaro Domínguez y Sergio Gómez. INCIDENCIAS: El Val. Unos 4.000 espectadores, con presencia de más de un centenar de aficionados celestes.

Sí, el Coria estará en sorteo de este lunes tras remontar al Alcalá en El Val tras un trepidante encuentro con la quinta plaza en liza. Los celestes disputarán la segunda fase de ascenso de su historia tras la primera y frustrada experiencia en La Nucía en 2022. Rai Rosa y sus jugadores dieron una lección de pundonor, saber estar y resiliencia frente un rival rojillo que salió a por todas, espoleado por una afición que llenó por completo el vetusto estadio complutense.

Las cuentas estaban claras, sin golaverajes por medio: ganar o empatar, pues una derrota descabalgaba a los celestes del quinto y último puesto que daba derecho a jugar la fase de ascenso en detrimento de su rival, que llegaba con un récord de ocho triunfos y un empate en las últimas nueve jornadas. Y que salió a por todas embotellando a los caurienses, con acometidas constantes por ambas bandas y un reguero de saques de esquina que generaron más sensación de agobio que peligro real.

Un solo cambio

Rai casi repitió el mismo once que el domingo anterior había goleado al Elche Ilicitano, con el único cambio de Iñaki León por Sergio Gómez. El central vitoriano se situó en el eje de la zaga junto a Álvaro Domínguez y el serón en el eje de la sala de máquinas, junto a Bautista. La novedad táctica es que Adri Pérez se situó como segundo delantero por detrás de Tomy (y, en defensa, en línea para dificultar la salida del balón de los centrales) y Antonio Hernández se situó a la izquierda por delante de Jacobo.

El gol rojillo llegó demasiado pronto, tras una buena transición mal gestionada por Álvaro Domínguez, cuyo intento de ceder atrás sobre Aarón Alonso dejó el balón a los pies del peor socio posible, un Koné que no perdonó en el mano a mano.

El tanto noqueó durante algunos minuntos a los celestes, que bien pudieron encajar el segundo en los siguientes minutos. Pero, cosas del fútbol, el Alcalá devolvió el regalo cuando menos se esperaba. Entre Edu Viaña, Javi Jiménez y Carlos Pantoja se hicieron un lío y Tomy estuvo listo para marcar a puerta vacía el 1-1.

El primer tiempo fue trepidante, jugado de poder a poder. Los caurienses se vinieron arriba guiados por el incombustible Benji Núñez, quien obligó al portero alcalaíno a realizar un auténtico paradón. Adri Pérez también provocó otra buena reacción del cancerbero con un remate desde la frontal, más colocado que potente. Pero una contra guiada por el propio Adri, sensacional en su función de ‘jugón’, habilitó al mejor del primer tiempo para que el hispano dominicano batiera por segunda vez la meta rojilla en el 45.

Segunda parte

La segunda parte se jugó a otro ritmo, con un Coria más pendiente de conservar su magnífico resultado. La lesión del central Álvaro y la necesidad de remontar obligaron a Vivar Dorado a jugársela con una defensa de tres centrales, liberando a los carrileros en funciones de ataque. Rosa lo vio y casi de inmediato incorporó a Sergio Gómez por un cansado Antonio Hernández y de Toper por Tomy, con el claro objetivo de controlar la zona ancha y habilitar posibles contras con un rival cada vez más volcado en ataque. La entrada de Mba por Bautista terminó por confirmar la apuesta de un técnico valiente..

Entre sustos, faltas, parones, tarjetas y muchas protestas terminó un partido que se fue hasta el minuto 100 y que confirmó la presencia del Coria en la fase de ascenso, donde tendrá como posibles rivales al Real Oviedo Vetusta, al Deportivo Alavés B al Atlético Baleares o al Minera murciano. Para el aguerrido Alcalá, como premio menor, la clasificación para la Copa del Rey, en la que también estarán los caurienses.