Don Benito y Badajoz dejan el título para la última jornada

La trigésimo tercera jornada de Tercera Federación mantiene al rojo vivo la pelea por el título, aunque el Don Benito da un golpe de autoridad tras su espectacular goleada y conserva el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Badajoz a falta de una sola jornada. La jornada comenzó en días previos con la victoria del Azuaga sobre el Montijo (4-2), resultado que afianza a los azuagueños en la tercera plaza, y con el contundente triunfo del Puebla de la Calzada ante el Llerenense (4-1), en una jornada marcada por la presión en todos los frentes que deja al Montehermoso como segundo descendido hasta la fecha tras perder ante el Villanovense en casa.

Don Benito 8-Diocesano 1

El Don Benito respondió con autoridad, pegada y ambición en el momento más decisivo de la temporada para dar un paso de gigante hacia el título. Los calabazones firmaron una exhibición ofensiva descomunal ante el Diocesano, dejando claro desde el inicio que no estaban dispuestos a permitir sorpresas en la recta final del campeonato. Carlos López abrió el marcador con un auténtico golazo en la primera mitad, desatando el vendaval ofensivo de un líder que antes del descanso ya había dejado prácticamente sentenciado el choque con un doblete de Nando Copete y otro tanto de Philip.

Tras el paso por vestuarios, Adrián Nágera recortó distancias para el Diocesano, pero la reacción visitante fue apenas anecdótica. El Don Benito volvió a acelerar y terminó arrollando con una segunda mitad demoledora en la que Platero firmó un espectacular triplete y Eghosa se sumó a la fiesta goleadora para cerrar un rotundo 8-1. Una victoria de enorme impacto que permite a los rojiblancos alcanzar los 70 puntos, conservar el liderato y depender de sí mismos en la última jornada para proclamarse campeones y sellar el ansiado ascenso directo.

Calamonte 0-Badajoz 3

El Badajoz no falló en su obligación de seguir presionando al líder y resolvió con firmeza su visita al Calamonte para mantenerse plenamente vivo en la pelea por el campeonato. En un encuentro que exigía temple y eficacia, los pacenses supieron manejar la presión y golpear en los momentos clave. Borja Domingo abrió el marcador pasada la media hora con un tanto que encarriló el duelo y permitió a los visitantes asentarse con mayor comodidad.

Ya en la segunda mitad, el Badajoz terminó de imponer su superioridad con un gol de Gus Quezada, que amplió diferencias y volvió a aparecer Borja Domingo para firmar su doblete y sentenciar definitivamente el choque. Una victoria seria, solvente y sin sobresaltos que coloca al conjunto blanquinegro con 68 puntos, a solo dos del Don Benito, manteniendo viva la esperanza del ascenso hasta la última jornada y obligando al líder a no cometer errores.

Villafranca 2-Jerez 1

El Villafranca confirmó su buen momento con una nueva victoria tras remontar ante el Jerez. Chema Chávez adelantó a los visitantes en el primer tramo del encuentro, pero Quintero empató antes del descanso y Miñón culminó la remontada para los locales en la segunda mitad. Los villafranqueses siguen consolidando su gran cierre de temporada con opciones de meterse en ‘playoff’.

Jaraíz 2-Cabeza del Buey 1

El Jaraíz logró una victoria agónica ante el Cabeza del Buey gracias a un gol en el descuento. Alfre adelantó a los locales, Sako igualó para el Cabeza y Gustavo apareció en el tiempo añadido para desatar la locura. Los veratos alcanzan los 56 puntos en zona de ‘playoff’, mientras que el Cabeza se quedafuera por el momento con 54.

Monteh. 0-Villanovense 3

El Villanovense resolvió con claridad su visita al Montehermoso gracias a los goles de Angelito, Óscar Muñoz y Reverte. Los serones suman 53 puntos y mantienen su buen cierre de campeonato, mientras que el Montehermoso confirmó su descenso de categoría con esta derrota ante los de Richi.

Gévora 1-Pueblonuevo 1

Empate entre dos equipos inmersos en la lucha por la permanencia. Bachuri adelantó al Gévora e Iván Sández igualó para el Pueblonuevo. Un punto para cada equipo que mantiene la tensión en la zona baja de la clasificación. En el caso del Pueblonuevo le permite salir del descenos y meter ahí al Diocesano tras su estrepitosa derrota en casa del líder Don Benito. El Gévora, con su empate, logra la permanencia.

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Santa Amalia 2-Moralo 1

El Moralo cumplió con solvencia en su visita al Santa Amalia con un triunfo que le permite seguir en la pelea por la zona alta. Robinho fue protagonista en la victoria visitante, que sitúa a los moralos en los 61 puntos. El Santa Amalia volvió a sumar una derrota que aún así les mantiene a cinco puntos del descenso con solo una jornada todavía por disputar.