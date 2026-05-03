El Extremadura es infinito

1-LINARES: Hernández; Aguado, João Paulo, Alberto Fuentes (Isra García, min. 62), Diego Talaverón (Caramelo, min. 62); Aranda (Peter Chikola, min. 80), Velázquez (Fran Fraile, min. 80); Cova, Carlos Becken, Gutiérrez, Menudo (Jack Harper, min. 70). 2-EXTREMADURA: Robador; CCordero, Ángel Cano (Callejón, min. 56), Tala, Rober Correa; Luis Nicolás, Zarfino; Marco Manchón (Maikel, min. 70), Diego Díaz, Barace (Frodo, min. 89) y Pinchi (Usama, min. 56). GOLES: 0-1: min. 77, Maikel. 1-1: min. 90, Jack Harper. 1-2: min. 90, Diego Díaz. ÁRBITRO: Castell Orozco. Amonestó a los locales Becken, Aranda y João Paulo; y a los visitantes Diego Díaz y Miguel Núñez. También al técnico David Rocha. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Linarejos. 2.500 espectadores, más de mil de ellos del Extremadura.

Era el minuto 95 en Linarejos cuando todo parecía abocado al fracaso. El libro de las remontadas y la película de la heroicidad parecían haberse agotado en Linares. Pero el Extremadura, que es gigante, mayúsculo y, por momentos, infinito, todavía tenía un renglón más por escribir a esta historia casi de leyenda. Dieguito agarró en la izquierda el último balón de la liga. Corrió como un rayo en el jardín de su campo de fútbol y sacó uno de esos disparos con los que tanta gloria venía dando esta temporada. El gol del ascenso. El gol de Primera Federación.

No cabe más épica en un equipo ya legendario. Fue de nuevo un Extremadura cinematográfico. De los que creen hasta el final. Pura fe.

Fue una de esas jornadas para la historia. Más de mil aficionados del Extremadura se habían desplazado a primera hora de la mañana rumbo a Linarejos. Muchos de ellos incluso sin entrada. Pero todos querían estar.

Sin especular

El Extremadura tenía claro el guión. Había que ganar y nada más. Nada de especulaciones ni cosas raras.

Salió ordenado y mandando el Extremadura desde el inicio. Carlos Cordero tuvo el primer gol del partido en un saque de esquina que un jugador del Linares sacó casi bajo palos a las primeras de cambio. También lo tuvo Luis Nicolás en un centro chut que se marchó al laterald e la red.

El Linares asustaba en cada salida, aunque se le veía con poca mordiente. Eso sí, su delantero, Talaverón, hizo un partidazo y tuvo en jaque a la zaga azulgrana ante cualquier despiste.

Pinchi, con movilidad, tuvo algún timorato disparo que se topó finalmente con el cancerbero Ángel, suplente de Barrios pero que hizo un enorme partido en la portería del Linares.

Opción de Marco Manchón

La mejor del Extremadura en la primera parte la tuvo Marco Manchón con un disparo de rosca que Ángel sacó con la yema de los dedos a córner.

La primera parte se fue en tablas. Quedaban 45 minutos y, aunque el Extremadura estaba mucho mejor, el no tener el gol y estar por delante en el marcador empezaba a agobiar.

Dieguito empezó a convertirse en protagonista una y otra vez por la banda. Probó un disparo que sacó Ángel. Y, seguidamente, hizo una maravillosa jugada personal que se marchó fuera finalmente por muy poco.

El 0-1

El Extremadura empezó a acorralar al Linares hasta que la manzana cayó. Fue en un balón filtrado por Callejón al corazón del área que ganó Zarfino en el segundo palo y que remachó Maikel para dentro. Desató la locura el nueve azulgrana, que estuvo donde mandan los cánones.

Había hecho lo más complicado el Extremadura. Ponerse por delante y encender a su grada que ya asistía con el miedo en el cuerpo. Y quedaba, posiblemente, lo más sencillo: aguantar y que no pasara nada.

Pero este Extremadura, el de la épica infinita, no entiende de hacer las cosas fáciles. Y así, en el minuto 89, en una jugada embarullada dentro del área, Barace cometió uno de esos penaltis infantiles con la mano que puede quitarte un ascenso. Harper marcó con el balón llorando y en el 90, el Linares, había empatado 1-1.

Descontó siete minutos el árbitro y esa era la vida que le quedaba al Extremadura. Lo demás está escrito. Zarfino ganó un balón aéreo, Juanmi Callejón abrió a Dieguito y el extremo marcó un gol para el ascenso. Siempre se recordará esta temporada como la de la épica y las remontadas. Cuarto ascenso consecutivo para un Extremadura infinito.