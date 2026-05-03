El Grupo López Bolaños espera rival en la fase de ascenso a Segunda División

El Grupo López Bolaños FS ya conoce el abanico de posibles rivales que le puede tocar en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División de fútbol sala. El conjunto extremeño, segundo clasificado del grupo 4 de Segunda B, se ha ganado el derecho a pelear por el salto de categoría tras completar una gran fase regular y finalizar entre los tres primeros de su grupo. En la última jornada confirmó su plaza con una contundente victoria ante el otro representante extremeño de la categoría, el Jerez Futsal, al que superó por 2-9. El conjunto templario ya estaba descendido desde hace varias jornadas.

El equipo de Fuente del Maestre entra ahora en una fase decisiva de la temporada. Según el sistema de competición, los campeones de grupo quedan exentos de la primera ronda, mientras que los segundos y terceros clasificados disputan una eliminatoria inicial. En el caso del grupo 4, el campeón ha sido el Albacete FS, por lo que el Grupo López Bolaños y el Inter Movistar B serán los dos representantes que deberán comenzar el camino desde esa primera fase.

Posibles rivales

El sorteo determinará el emparejamiento, aunque el Grupo López Bolaños no podrá enfrentarse al Inter Movistar B al proceder ambos del mismo grupo. Entre los posibles rivales aparecen equipos como CD Lugo Sala, FS Salamanca, Pinseque AD, Otxartabe CD, Palma Futsal B, Natació Sabadell, Xerez Toyota Nimauto, ElPozo Ciudad de Murcia B, Tenerife Iberia Toscal o CD Salesianos Tenerife, siempre a expensas de la confirmación definitiva del cuadro.

Para el fútbol sala extremeño, la presencia del Grupo López Bolaños en la lucha por el ascenso supone una nueva oportunidad de situar a un representante regional en la antesala de la élite. El club pacense afronta el playoff después de una temporada muy regular, en la que ha competido en la zona alta de la clasificación y ha conseguido mantenerse en puestos de privilegio hasta la última jornada.

El reto será ahora superar una eliminatoria exigente, a doble partido, ante un rival de otro grupo. El objetivo es prolongar una temporada ya notable y acercarse a las rondas finales por el ascenso.

Mientras, no hubo liga en la Segunda Femenina. En la División de Honor Juvenil, el Cáceres Universidad se acerca al descenso tras caer ante el Sacedón por 5-2.