El Mérida se rinde sin alma

0 - MÉRIDA: Adrián Csenterics, Jacobo Martí, Luis Pareja, Javi Lancho (Manu Rivas, min.62), Vergés, Martín Solar, Víctor Corral (Benny, min.83), Raúl Beneit, Chiqui, Capi (Carlos Doncel, min.62) y Sofiane (Hallsson, min.62). 2 - LUGO: Marc Martínez, Yago Rodríguez, Amo, Garriz, Samames (Trigueros, min.89), Álex Balboa (Unzueta, min.81), Antonio Perera, Aday As (Nico Celorio, min.81), Lago Junio, Álex Gallar (Presa, min.66) y Reniero (Teolfilovic). GOLES: 0-1: minuto 7, Reniero. 0-2: minuto 33, Álex Gallar. ÁRBITRO: Ekaitz Ikiñi García. Vasco. Amonestó a los locales Jacobo Martí, Sofiane y Carlos Doncel, y a los visitantes Yago Rodríguez, Amo, Samames y Lago Junior. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 2.858 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Hugo Serrano, aficionado del Mérida.

No hizo honor esta vez el Mérida al lema del club: ‘Un Romano nunca se rinde’. El equipo de Fran Beltrán sabía que necesitaba ganar este domingo en el Romano ante el Lugo para seguir enganchado a la pelea por el playoff, pero cayó con claridad por 0-2 en un partido marcado por un error tempranero, la falta de acierto en el área y un nuevo penalti fallado.

En la previa se hablaba del peligro de enfrentarse a un rival sin tensión clasificatoria, pero con futbolistas de calidad. La realidad fue aún más dolorosa para el Mérida: pese a jugarse mucho más, no transmitió esa diferencia de urgencia sobre el césped. El Lugo tuvo más oficio, más tranquilidad y, sobre todo, más acierto ante la portería.

El Mérida no salió mal al partido, pero tampoco con la intensidad en la presión en campo rival que había mostrado en sus mejores momentos del curso. Parecía querer llevar el encuentro a una maduración lenta, pero el plan se rompió demasiado pronto. A los siete minutos apareció un error impropio de Adrián Csenterics, uno de los futbolistas que más puntos ha sostenido durante la temporada. El portero no midió bien en una salida por alto a un balón aparentemente sencillo y Reniero aprovechó la indecisión para hacer el 0-1.

El gol dejó al Lugo en el escenario ideal: ventaja temprana, un césped perfecto para mover la pelota y un rival al que le costaba conectarse al partido. Los de Álex Ortiz encontraron pronto una sensación de control que el Mérida tardó demasiado en discutir.

Al conjunto romano le costaba generar desde el juego y solo a balón parado conseguía acercarse con peligro. En el minuto 22, un córner cerrado desde la izquierda estuvo cerca de colarse por el palo corto. En la continuación, un segundo centro al segundo palo encontró a varios jugadores emeritenses en zona de remate, pero hasta tres de ellos acabaron estorbándose entre sí.

Segundo golpe del Lugo

El Mérida insistía por la izquierda, aunque daba la sensación de ser más dañino cuando activaba el costado derecho. En una buena combinación entre Jacobo y Raúl Beneit, el mediocentro metió un balón en profundidad para que Sofiane centrara al área. Capi llegó al remate de cabeza, pero la pelota se marchó alta.

Aquella acción, en el minuto 28, pareció poder cambiar el tono del partido. Sin embargo, lo que llegó cinco minutos después fue el segundo golpe lucense. Perera filtró un gran pase entre central y lateral, Álex Gallar ganó la espalda de la defensa, se plantó ante Csenterics y resolvió con un gran disparo para firmar el 0-2.

El malestar en la grada empezó a hacerse evidente. Aun así, antes del descanso el Mérida tuvo una ocasión clarísima para meterse en el encuentro. En una acción por la izquierda que comenzaron Chiqui, Vergés y Sofiane, Capi mandó el balón al palo. El rechace cayó a Raúl Beneit en el área pequeña, pero Amo salvó prácticamente sobre la línea. La jugada terminó con un tercer intento de Capi que se marchó alto.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Fran Beltrán sí mostró una marcha más. A los cinco minutos, Javi Lancho remató de cabeza un córner que parecía destinado a la portería, pero Marc Martínez respondió con una gran intervención. La ocasión dio continuidad a los mejores minutos locales. El Mérida empujó, jugó más tiempo en campo contrario y mereció al menos el gol que le devolviera al partido, aunque la falta de contundencia en el área volvió a pesar demasiado.

El penalti fallado

La gran oportunidad llegó en el minuto 72. El colegiado, tras revisar la acción en el FVS, señaló penalti por un derribo a Manu Rivas en un saque de esquina. Era el momento que podía reenganchar al Mérida al partido y quizá también a la pelea por el playoff. Pero el equipo romano arrastraba un dato preocupante desde los once metros: un solo acierto y cuatro fallos, cada uno con un lanzador distinto.

El balón lo cogió primero Chiqui. Después aparecieron Doncel y Martín Solar alrededor del punto de penalti y finalmente fue Solar quien asumió la responsabilidad. Su lanzamiento lo detuvo Marc Martínez. Con esa parada se escapó algo más que una ocasión: se marchó buena parte de la esperanza emeritense.

A partir de ahí, el Lugo jugó con la experiencia y la calidad que había mostrado durante buena parte de la tarde. Movió la pelota para enfriar el partido, manejó los tiempos y defendió con eficacia cada intento local. Ya en el descuento, Hallsson filtró un buen balón para Raúl Beneit, que definió al fondo de la portería, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Noticias relacionadas

La derrota coloca al Mérida en la décima posición, a seis puntos del quinto clasificado, el Pontevedra, cuando solo quedan tres jornadas por disputarse. El playoff se aleja de forma considerable y la Copa del Rey aparece ya como el objetivo más cercano. El último puesto que da derecho a jugarla está a tres puntos y lo ocupa el Barakaldo, precisamente el próximo rival de los romanos, el sábado a las 14.00 horas en tierras vascas.