El Al-Qázeres paga muy caro su exceso de emotividad

56 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneiro (7), Lucía Méndez (1), Nerea Liste (12), Inés Ramos (14), Josephine Filipe (5) -cinco inicial- Lucía Fontela (2), Clara Prieto (3), Laura Salmerón (6), Victoria Gauna (6). 73 - OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI: Mamen Blanco (10), FaustineParra (9), Julieta Mungo (21), Aixa Wona (7), Sara Castro (20) -cinco inicial- Victoria Llorente (4), Lucía Gutiérrez (2), María Asumendi (0), Amaia Díez (0). MARCADOR POR CUARTOS: 20-22, 29-39 (descanso), 45-57 y 56-73 (final). ÁRBITROS: Encarnación Hernández y Jaime Enrique Álvarez-Ossorio. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Femenina Challenge. 400 espectadores en el pabellón Serrano Macayo.

Encara el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura una sumaria eliminación en el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge. En el partido de ida ante el Osés Construcción de Ardoi encajó una severa derrota (56-73). Más que contra las cuerdas, el conjunto de Jesús Sánchez, muy inferior toda la mañana, está escuchando la cuenta de protección mientras besa la lona. Pero en fin, siempre queda un hueco a la épica, a lo prácticamente imposible. Y es lo que intentará el equipo dentro de seis días en Navarra.

Pocos motivos para la esperanza hay. El Al-Qázeres no fue capaz de ganar un solo cuarto y no dio la sensación de poder poner nervioso a su oponente, que jugó siempre al ritmo que quiso. Y no se le puede reprochar falta de actitud a las cacereñas. Si acaso, demasiada actitud, empleando mucho más el corazón que la cabeza, sin saber dar con la tecla para darle la vuelta a una situación que se fue haciendo aún más irreversible con el paso de los minutos.

Mamen Blanco observa a Clara Prieto. / CARLOS GIL

Desde el principio

Por descontado que Ardoi es un equipo mejor, y sobre todo, más experimentado que el Al-Qázeres. De eso echó mano desde el salto inicial, haciendo llegar el balón a quien más convenía en cada momento. Estupendo fue el partido de Mamen Blanco, la placentina internacional en categorías inferiores que fue apoyada desde la grada por su familia y amigos. Y también el de Sara Castro, que empezó la pasada temporada en el Al-Qázeres, del que salió de repente. Y, aunque quizás vive ya sus últimos partidos, también dejó su sello María Asurmendi, una institución en el basket del norte a sus 40 años.

En el conjunto local ninguna dio su mejor versión. Durante todo el año ha dado la impresión de que faltaba una líder, una jugadora diferencial, para aspirar a mayores metas. Es lo que tiene un proyecto muy realista en lo económico y que más bien es una lanzadera para jóvenes en la búsqueda de destinos más lujosos.

Aunque el primer cuarto fue decente (20-22), se intuía ya a esas alturas que a intercambiar canastas había todas las de perder. Entre el decisivo trío de portuguesas del Al-Qázeres solo tenía el día mínimamente Inés Ramos, siempre valiente.

Lucía Fontela es atendida. / CARLOS GIL

Todo lo demás costaba mucho: el rebote, la defensa, la concentración, la decisión. Para colmo de males, una de las piezas que más carácter le pone al engranaje extremeño, Lucía Fontela, se lesionaba en el tobillo y ya no pudo volver a salir. Ardoi pisó el acelerador antes del descanso para alcanzar por primera vez la decena de diferencia. Pero con 20 minutos por delante —en realidad, 60 de eliminatoria— el 29-39 no podía ser todavía definitivo.

La segunda parte arrancó con coordenadas muy similares. El conjunto navarro hizo casi lo que deseó con el partido, corriendo a veces y otras jugando en estático con mucha solvencia. Entregada a triples no siempre bien seleccionados, el Al-Qázeres se quedó en tierra de nadie, quizás devorado por el miedo a perder definitivamente el tren de la eliminatoria. Así era complicado acercarse y el hueco se había ampliado ligeramente al final de ese tercer cuarto (45-57). Quedaba decidir el lado hacia el que se desequilibrase en ese ‘columpio’ entre bajar de los 10 o acercarse a los 20.

Desafortunado cierre

Más bien ocurrió lo segundo, agravado por el hecho de fallar más tiros libres de la cuenta. En el 11 de 22 final hay un momento especialmente cruel: una jugadora como Inés Ramos, que llegaba a este choque con un 87,5% de acierto, falló dos de los tres que lanzó en el minuto final. Y ya sin apenas tiempo, Victoria Gauna cometió una falta de tiro absurda, bien aprovechada por Mamen Blanco. En fin, que lo que pudo ser un -13 se convirtió en un -17 en unos segundos. No es que importe demasiado porque se ve cristalino como el agua quién lleva la mano ganadora en esta partida, pero algo que expresa bien lo que sucedió en un Serrano Macayo que esta vez no fue ‘cancha talismán’.