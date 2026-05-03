Resignado fin de trayecto del Cáceres

Termina el camino. Jacinto Carbajal no buscó excusas tras la eliminación del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en los ‘playoffs’ de la Segunda FEB. El técnico verdinegro reconoció la superioridad del Sant Antoni Ibiza, que volvió a imponerse con claridad en Sa Pedrera (93-61) después de haber ganado también en el Multiusos (72-84), y admitió que su equipo nunca pudo desarrollar el baloncesto que le gusta.

«Yo creo que ha sido un poco prolongado lo de hace una semana», resumió Carbajal, en referencia al partido de ida disputado en Cáceres. Para el entrenador, el Sant Antoni volvió a mostrar las mismas virtudes que ya habían condicionado el primer encuentro de la eliminatoria. «Ha sido un Sant Antoni muy acertado, que en un momento muy bueno han estado muy sólidos», explicó.

El Cáceres había viajado a Ibiza con la necesidad de remontar doce puntos, pero la reacción nunca estuvo cerca. «No nos han dejado hacer nuestro baloncesto. Nos gusta correr, nos gusta compartir balón, ser verticales y la verdad que ellos han estado excelentes porque los 80 minutos han sido muy buenos», señaló el técnico del Cáceres.

Sí quiso matizar que en el primer encuentro, pese a la derrota, las sensaciones habían sido distintas. «En Cáceres yo creo que tuvimos la sensación de estar más cerca y nos faltó un poquito de acierto para apretar más las cosas», recordó. Sin embargo, en Ibiza el escenario fue mucho más duro para los verdinegros. «Hoy ellos han estado otra vez muy acertados, muy sólidos atrás y son justos vencedores de la eliminatoria», admitió, antes de desear suerte al conjunto balear «para lo que queda».

El balance

La eliminación supone el cierre de una temporada irregular en su arranque, pero claramente ascendente en su tramo final. Defendió el crecimiento del grupo y quiso que la derrota en el ‘playoff’ no borrara el camino recorrido durante los últimos meses. «Hemos ido creciendo, nos ha costado entrar en la liga, fuimos ajustando alguna posición y encontrando roles», analizó. Puso especialmente en valor la segunda vuelta del equipo, que calificó «muy buena» y «para estar orgullosos» tras una primera «complicada».

Aun así, reconoció que la posición final en la clasificación condicionó de forma decisiva el cruce. El Cáceres accedió al ‘playoff’ como octavo y eso le llevó a medirse al mejor rival posible. Recordó además lo cerca que estuvo el equipo de mejorar su posición antes de la fase decisiva. «Lo hubiésemos logrado con una victoria más. Incluso estuvimos a punto de ser sextos si la Cultural hubiese ganado a Clavijo en la última jornada, y estuvo muy cerca», apuntó.

Pese al desenlace amargo, insistió en que esta eliminatoria no debe alterar la valoración global de la temporada. «Esta eliminatoria no nos tiene que hacer cambiar la sensación de progresión del equipo, de haber hecho una segunda vuelta buena, de crecimiento», concluyó el técnico.