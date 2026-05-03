El Vítaly La Mar cede ante Algeciras y se jugará la eliminatoria en la vuelta

El Vítaly La Mar BCB arrancó la fase de ascenso con una derrota ajustada frente al Damex Udea Algeciras (69-72) en un pabellón de La Granadilla entregado a los suyos. Más de dos mil aficionados acompañaron al conjunto pacense en una cita de máxima exigencia que dejó la eliminatoria completamente abierta para el partido de vuelta.

El equipo dirigido por Pablo Cuevas compitió de principio a fin ante uno de los bloques más sólidos de la categoría. El conjunto gaditano, líder del grupo D-A tras una brillante fase regular, confirmó en Badajoz su condición de aspirante al ascenso, aunque necesitó sufrir hasta los últimos segundos para salir con ventaja mínima del primer asalto.

El choque respondió a las expectativas desde el salto inicial. El Vítaly La Mar mostró intensidad defensiva y empuje en ataque, impulsado por el ambiente de las gradas, mientras Algeciras trató de imponer su mayor experiencia en momentos puntuales. Ninguno de los dos equipos logró romper el partido y el marcador se movió siempre en márgenes reducidos.

Máxima igualdad en La Granadilla

Tras el descanso, el duelo ganó en tensión. Los visitantes encontraron puntos valiosos en acciones exteriores y desde la línea de tiros libres, pero el cuadro extremeño respondió cada vez que parecía quedar descolgado. La igualdad se mantuvo hasta el tramo decisivo, donde pequeños detalles acabaron inclinando la balanza del lado visitante.

En los últimos minutos, el Vítaly La Mar dispuso de opciones para igualar o incluso voltear el resultado, aunque Algeciras administró mejor sus posesiones finales y supo conservar la renta mínima hasta la bocina. El 69-72 deja un sabor amargo por la cercanía del triunfo, pero también refuerza la sensación de que la eliminatoria sigue muy viva.

El respaldo de la afición fue una de las notas destacadas de la jornada. La Granadilla presentó un gran aspecto y empujó al equipo durante todo el encuentro, convirtiendo la cita en una auténtica fiesta del baloncesto local.

Tres puntos a remontar en la vuelta

En el plano estadístico, Jake Wojcik fue el jugador más destacado del BCB tras anotar 14 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración. Alberto Díaz, con 8 puntos, 11 rebotes y 15 de valoración, y Sharif, con 13 puntos y 12 de valoración, también completaron una gran actuación.

Con solo tres puntos de desventaja, el conjunto pacense afrontará ahora la vuelta con la obligación de ganar en tierras andaluzas para mantener intacto el sueño del ascenso. La imagen ofrecida en este primer encuentro invita al optimismo.

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