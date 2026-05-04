Baloncesto | Primera Nacional
El Baloncesto Badajoz logra el título en Primera Nacional y asciende a Tercera FEB
Los celestes se impusieron en la final a Sagrado Cáceres (69-58) en un partido que dominaron desde el inicio
El BB Baloncesto Badajoz ya es equipo de Tercera FEB. El conjunto pacense certificó el ascenso tras proclamarse campeón de Primera Nacional al derrotar por 69-58 al Finca Sagrado Cáceres en una final que quedó prácticamente decidida desde los primeros compases.
Arranque decisivo
El encuentro se rompió en el primer cuarto, donde los locales firmaron un inicio de gran nivel (24-14) que marcó el rumbo del choque. Con mayor intensidad y acierto, los pacenses supieron aprovechar los problemas de faltas del conjunto cacereño, condicionando su rotación y limitando su capacidad defensiva desde muy pronto.
Ese colchón permitió al Baloncesto Badajoz jugar con mayor control el resto del partido. Aunque el Sagrado intentó reaccionar en el segundo periodo, el intercambio de canastas mantuvo intacta la ventaja. La falta de acierto exterior de los visitantes, con un bajo porcentaje en triples, impidió cualquier intento serio de remontada antes del descanso.
Control hasta el final
Tras el paso por vestuarios, el ritmo ofensivo descendió, pero el dominio del marcador nunca cambió de manos. El conjunto pacense supo gestionar la ventaja con solvencia, apoyado en su mayor eficacia en el tiro y en su capacidad para castigar los errores del rival. Aspectos como las recuperaciones, los tapones y el control de las pérdidas resultaron determinantes para sostener la renta.
En el último cuarto, el Sagrado Cáceres trató de apretar el marcador, pero nunca logró situarse en una posición real de amenaza. El Baloncesto Badajoz mantuvo la calma y cerró el encuentro sin sobresaltos para certificar una victoria de gran valor.
En el plano individual, José Luis Marcos fue el jugador más destacado del BB y del partido con 19 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración, liderando a su equipo en una final muy completa.
Polémica en las semifinales
El triunfo pone el broche a una fase final marcada también por la decisión del Comité de Competición. Tras caer en las semis ante el Vítaly La Mar BCB UEx, el cuadro presentó un recurso por posible alineación indebida que acabó prosperando, lo que acabó con el Baloncesto Badajoz peleando por el ascenso y con el BCB eliminado.
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