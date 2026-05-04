El Cacereño declara medio día del club el duelo clave por la permanencia ante el Real Madrid Castilla

El Cacereño ha declarado medio día del club el partido de este sábado ante el Real Madrid Castilla, un duelo clave en la pelea por la permanencia en Primera Federación que se disputará, a las 21.00 horas, en el estadio Príncipe Felipe. La cita llega en el mejor momento anímico del equipo de Julio Cobos, reforzado por la goleada del domingo al Arenteiro y con la salvación más cerca tras los resultados de sus rivales directos.

El conjunto verde afronta ahora tres jornadas decisivas. Dos serán en casa, en el Príncipe Felipe, y una a domicilio. La cuenta es tan sencilla como exigente: el Cacereño tiene que ir a por todas, no fallar y esperar algún tropiezo de sus rivales directos, especialmente del Ourense, que marca ahora mismo la frontera en la lucha por la permanencia. Además, el duelo de la última jornada ante el Talavera de la Reina puede convertir ese cierre de temporada en un cara a cara directo, siempre que el CPC llegue vivo y con opciones.

El Príncipe Felipe, escenario de otra final por la permanencia

El club quiere que el Príncipe Felipe vuelva a ser un factor decisivo. A pesar de eso, el encuentro ante el Real Madrid Castilla ha sido declarado medio día del club. Los abonados deberán retirar un suplemento para acceder al partido, salvo los poseedores del carnet Oro y Cantera. Cada abonado podrá retirar, además, un suplemento adicional al mismo precio. Los suplementos para abonados tendrán un coste de 10 euros en Tribuna, 7,50 en Preferencia y 5 en Fondo para adultos. Para niños, los precios serán de 2,50, 1,50 y 1, respectivamente.

Cartel del Cacereño. / EP

Para el público general, las entradas costarán 20 euros en Tribuna, 15 en Preferencia y 10 en Fondo para adultos. Las infantiles tendrán un precio de 5, 3 y 2, según la zona. Los menores de seis años podrán acceder gratis. La afición visitante estará ubicada en el sector E3 de Preferencia, con entrada única de 19 euros.

El Cacereño llega reforzado tras golear al Arenteiro

El partido ante el filial madridista llega después de una victoria que ha cambiado el ánimo del Cacereño. El equipo de Julio Cobos goleó por 0-4 al Arenteiro en Espiñedo y mantuvo vivas sus opciones de salvación en Primera Federación.

Fue una victoria de autoridad, de esas que pesan más que tres puntos. El Cacereño necesitaba ganar y lo hizo con personalidad, oficio y una pegada incontestable tras el descanso. Javi Ajenjo, de penalti, abrió el marcador en el minuto 52; Javi Barrio firmó el segundo apenas seis minutos después; Diego Gómez hizo el tercero en el 65; y Álex Monerris cerró la goleada en el 70 con el cuarto tanto.

Los jugadores del Cacereño celebran uno de los goles al Arenteiro. / CP Cacereño

El triunfo, unido a los resultados de Ourense (empate 2-2 con al Athletic B), Talavera de la Reina (derrota 2-1 contra el Arenas) y Guadalajara (2-2 con el Avilés), permite al Cacereño seguir creyendo. La permanencia continúa siendo complicada, pero está más cerca que hace una semana. El equipo verde ha recuperado impulso justo antes de entrar en la recta final del campeonato.

El lema es creer

El club ha acompañado la promoción del partido con el lema #EligeCreer, una consigna que resume el momento del equipo. Después del golpe de autoridad en Arenteiro, el Cacereño ha vuelto a sentir que la permanencia es posible. No depende solo de sí mismo, pero sí depende de hacer su parte.

El sábado, ante el Real Madrid Castilla, el Príncipe Felipe vivirá una noche grande. Una de esas citas en las que el equipo necesita que la grada empuje, que el ambiente pese y que el rival note que en Cáceres todavía hay mucho en juego.

La salvación sigue siendo difícil, pero ya no parece tan lejana. El Cacereño ha elegido creer. Ahora tiene que ganar, apretar y esperar.