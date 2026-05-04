Balonmano
El Ciudad de Villafranca se proclama campeón de la Segunda Nacional Masculina de balonmano
El equipo villafranqués volvió a superar con claridad a la Unión Balonmano Pacense en la vuelta de la final y disputará la fase de ascenso del 22 al 24 de mayo
El Balonmano Ciudad de Villafranca se proclamó campeón de la Segunda Nacional Masculina extremeña después de imponerse con claridad a la Unión Balonmano Pacense en el partido de vuelta de la final. El conjunto dirigido por Juanan Pérez venció por 33-19 en un Pabellón Extremadura completamente entregado a su equipo y confirmó el título tras haber encarrilado ya la eliminatoria en el encuentro de ida.
El equipo villafranqués no dio opción a la sorpresa y marcó el ritmo del partido desde los primeros minutos. Con un ataque fluido y una defensa firme, los locales se marcharon al descanso con una ventaja de seis goles (19-13) que dejaba el campeonato muy encaminado.
Lejos de relajarse tras el paso por vestuarios, el Ciudad de Villafranca mantuvo la intensidad en la segunda mitad. Su solidez defensiva y la efectividad en los contraataques terminaron por romper definitivamente el encuentro ante una Unión Balonmano Pacense que, pese a su esfuerzo colectivo, encontró muchas dificultades para superar la defensa rival y generar ocasiones claras.
Con esta victoria, el conjunto villafranqués suma un nuevo campeonato liguero a su palmarés y obtiene la clasificación para la fase de ascenso, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en una sede aún por determinar.
Por su parte, el equipo dirigido por Raúl Caballero cierra una notable campaña con el subcampeonato y se confirma como el principal aspirante a discutir el dominio del campeón tras completar una fase final de gran nivel.
La rivalidad entre ambos equipos todavía vivirá un nuevo capítulo, ya que Ciudad de Villafranca y Unión Balonmano Pacense volverán a enfrentarse próximamente en la final de la Copa de Extremadura, donde estará en juego el último título de la temporada.
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