La Copa, único 'consuelo' y meta ya del Mérida

«Hoy nos hemos quedado sin opciones de seguir persiguiendo nuestro sueño». Así comenzó Fran Beltrán, entrenador del Mérida, su comparecencia posterior a la derrota de su equipo ante el Lugo (0-2), un resultado que prácticamente entierra las opciones emeritenses de pelear por el ‘playoff’ de ascenso.

El encuentro cerraba la jornada, por lo que el Mérida saltaba al Romano conociendo el escenario. Una victoria le habría permitido recortar distancias con la quinta plaza, ocupada por el Pontevedra, pero el tropiezo le hace caer hasta la décima posición y deja esa zona a seis puntos. Con solo tres jornadas por delante, el objetivo más realista pasa ahora por mirar hacia la séptima plaza, la última que da derecho a disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Está a tres puntos y la ocupa precisamente el Barakaldo, rival de los emeritenses este sábado a las 14.00 horas.

Beltrán fue claro al analizar el nuevo escenario competitivo del equipo. «Tenemos que pelear. Sabemos que no vamos a hacer ‘playoff’, no hay que vender ningún tipo de humo. Tenemos partidos difíciles y creo que nos merecemos todos, desde los jugadores hasta la afición, acabar de la mejor manera posible», afirmó el técnico. En esa línea, insistió en que el Mérida no puede dejarse llevar en este tramo final: «Este es el año uno de un proyecto y sería inaceptable dejarse ir. Confío en que nadie lo va a hacer. Evidentemente, castigaré al que lo haga, porque quedan tres partidos difíciles y tenemos que hacerlos buenos».

Sin explicación

Sobre el partido ante el Lugo, el entrenador defendió la actuación de los suyos pese al marcador. «Lo de hoy no ha sido normal. El Lugo ha tirado una vez y media a puerta. Hemos tenido el penalti, un gol anulado, ocasiones a puerta vacía, paradones de su portero y no lo hemos conseguido», señaló. Para Beltrán, la imagen del equipo fue positiva: «He visto a unos jugadores atacando y presionando permanentemente, y teniendo ocasiones de gol».

El tramo final de la temporada también ha evidenciado la falta de acierto ofensivo del Mérida, especialmente desde la salida de Álvaro García, que era el máximo goleador del equipo y del grupo antes de marcharse al Castellón en el mercado de invierno. «Desde que se marchó Álvaro hemos tenido cinco penaltis, partidos sin acierto y también derrotas inaceptables. Lo que ha pasado en las dos últimas jornadas, en las que la diferencia entre lo que tú produces y lo que te producen es bestial, es que tú encajas y el rival no», explicó Beltrán.

Pese al golpe, el técnico pidió asumir la derrota y cerrar el curso con ambición. La Copa del Rey aparece ahora como el último estímulo competitivo para un Mérida que necesita reaccionar de inmediato ante el Barakaldo si quiere mantener vivo ese objetivo. «Hay que aceptar la derrota, seguir mejorando y aprendiendo. Estoy convencido de que esta será la peor temporada del Mérida en los próximos cinco años», concluyó.