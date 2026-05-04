El Coria se enfrentará a la Minera en la primera ronda de la fase de ascenso a Primera Federación

El Coria ya conoce el primer obstáculo en su camino hacia la Primera Federación. El conjunto celeste se enfrentará al CD Minera en la primera eliminatoria del playoff de ascenso, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes. La ida se disputará este fin de semana en La Isla, mientras que la vuelta se jugará una semana después en el estadio Ángel Celdrán, en El Llano del Beal, campo del conjunto murciano.

El cruce medirá al quinto clasificado del grupo 5, el Coria, con el segundo del grupo 4, un CD Minera que ha completado una temporada sobresaliente y que hasta la última jornada peleó por el ascenso directo con el Extremadura. Ambos acabaron con 63 puntos, aunque el salto directo de categoría fue finalmente para el conjunto azulgrana.

La Isla, primera parada de una eliminatoria de máxima exigencia

Lograr un buen resultado en el primer partido será clave para el Coria. La eliminatoria, a ida y vuelta, empezará en La Isla, donde el equipo de Rai Rosa ha construido buena parte de su clasificación para el playoff. En casa, el conjunto celeste ha firmado esta temporada 10 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas, con 30 goles a favor y 12 en contra.

Los jugadores de la Deportiva Minera hacen piña antes de un partido. / Deportiva Minera

Esos números explican la importancia de la ida. El Coria necesita hacer valer su fortaleza como local antes de viajar al campo de un rival especialmente poderoso en su estadio. A domicilio, los caurienses han presentado registros más irregulares: 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas, con 20 goles marcados y 26 encajados.

La vuelta, por tanto, exigirá máxima concentración. La Deportiva Minera ha sido el mejor local de su grupo, con 13 victorias, 3 empates y una sola derrota en su campo. Ese dato convierte el partido de La Isla en una cita fundamental para que el Coria viaje a Murcia con opciones reales de superar la eliminatoria.

El CD Minera, un rival fuerte en casa y con gol

El rival del Coria llega al playoff como segundo clasificado del grupo 4 de Segunda Federación. El CD Minera ha cerrado la liga regular con 19 victorias, 6 empates y 9 derrotas, además de 50 goles a favor y 33 en contra. Es un equipo con pegada, competitivo y acostumbrado a manejar marcadores ajustados.

Sus principales amenazas ofensivas son Rubén Mesa y Omar Perdomo, ambos con 11 goles esta temporada. La Minera ha mostrado una gran fiabilidad en casa, aunque baja sus prestaciones lejos del Ángel Celdrán, donde ha perdido 8 partidos a lo largo del curso.

Ese contraste también alimenta las opciones del Coria. El equipo celeste sabe que el primer asalto en La Isla puede marcar el rumbo de toda la eliminatoria. Ganar, y si es posible hacerlo sin encajar, sería el escenario ideal para afrontar la vuelta en un campo pequeño, intenso y complicado para cualquier visitante.

Rai Rosa: «Hay que tener ambición, ilusión y ganas de querer más»

El Coria llega al playoff después de una clasificación épica. El equipo de Rai Rosa selló su billete el domingo tras remontar en Alcalá, donde se impuso por 1-2 en un partido cargado de tensión. Los celestes empezaron por detrás en el marcador, pero los goles de Tomy y Benji Núñez dieron la vuelta al encuentro y confirmaron la presencia del club en la fase de ascenso.

Tras el partido, Rai Rosa no escondió la emoción. «Ha sido un año muy duro, de muchísimo trabajo. Nadie sabe el trabajo que hay detrás», aseguró el técnico, que quiso destacar tanto al vestuario como a su cuerpo técnico.

El entrenador celeste también puso en valor la dimensión del logro para un club modesto. «El Coria es un club con 700 u 800 socios, una familia, un equipo muy humilde y que trabaja muchísimo», afirmó. Y dejó claro que el equipo no quiere conformarse solo con haber llegado hasta aquí: «Hay que tener ambición, ilusión y ganas de querer más. No nos podemos quedar solo en disfrutar de jugar un playoff».

En la misma línea se expresó Benji Núñez, autor del gol decisivo en Alcalá. El jugador celeste apeló a competir sin perder de vista el valor de lo conseguido. «Hay que intentar disfrutar. Disfrutar de este playoff, porque no es nada fácil jugarlo. Y disfrutar compitiendo», señaló.

Segunda fase de ascenso de la historia celeste

El Coria disputará la segunda fase de ascenso de su historia, después de aquella primera experiencia en La Nucía en 2022. El equipo vuelve ahora a una eliminatoria de máxima exigencia con la confianza reforzada por la remontada en Alcalá y por una trayectoria que le ha mantenido durante 25 semanas en puestos de playoff.

El reto será mayúsculo. Enfrente estará un CD Minera que se quedó a las puertas del ascenso directo y que ha convertido el Ángel Celdrán en un fortín. Pero el Coria tiene motivos para creer. La Isla abrirá una eliminatoria en la que el conjunto celeste necesita golpear primero para seguir soñando con la Primera Federación.