Fútbol
Una fiesta apoteósica de color azulgrana
El Extremadura culminó un final de fiesta con sus aficionados en una celebración apoteósica que reunió a más de seis mil personas en el estadio almendralejense para recibir a unos héroes que ya tienen la copa de campeones recogida por su presidente, Daniel Tafur, este lunes en Madrid
Almendralejo todavía se levanta con resaca de emociones y alegrías del fin de semana. El Extremadura le ha vuelto a dar a esta ciudad, y a parte de esta región, ese aura que siempre ha tenido. El ascenso logrado en Linares culmina una trayectoria ejemplar de cuatro ascensos en cuatro temporadas de forma consecutiva. Sólo el Getafe ha realizado una gesta parecida en categorías nacionales.
«Y ahora vamos a por más». Fueron unas importantes declaraciones de Daniel Tafur, presidente del Extremadura, que vio en primera persona el ascenso de su equipo en Linarejos y, todavía con la emoción a flor de piel, aseguró que «será prácticamente imposible que vivamos una temporada como ésta de tantos finales de infartos, remontadas y emociones fuertes, por eso tenemos que disfrutarla como se merece».
Daniel Tafur estuvo este lunes en Madrid con parte de su consejode administración para recoger la copa que acredita al CD Extremadura como campeón del grupo 4 de Segunda Federación y, por tanto, como nuevo equipo de Primera Federación. También asistió a una primera reunión sobre cómo será la nueva Primera Federación para la próxima temporada que, además, abordará un control económico para los clubes de forma más exhaustiva.
«Estoy muy contento y muy satisfecho por lo que hemos conseguido y por la gente de Almendralejo, que es uno de los sitios más futboleros que hay en España. Una ciudad de 35.000 habitantes y que tenga una afluencia de público de unas siete mil personas con regularidad lo dice todo. Muy contento por todos ellos», dijo tras recibir el título de manos del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.
Sin duda, la celebración más multitudinaria de todas estuvo en la llamada Fuente de las Ranas, donde los jugadores compartieron momentos únicos con la afición. Y en una fiesta final en el estadio Francisco de la Hera que fue magia auténtica con más de siete mil personas esperando a los héroes del ascenso.
Tres djs amenizaron con música a todo trapo una fiesta que tuvo fuertes emociones y a un público entregado en todo momento.
Entre los jugadores más coreados estuvo el capitán, Juanmi Callejón, que portó una camiseta con la imagen de su hermana, tristemente fallecida hace unos meses por una enfermedad.
También la de GioZarfino, que tras coger el micrófono se arrancó ante su grada para decirles a los aficionados del Francisco de la Hera «que se abrochen los cinturones porque queremos más. El año que viene vamos a por el ascenso a Segunda».
También Dieguito, que acaba pichichi de la liga con 15 goles, tuvo palabras de elogio para una afición que es «extraordinaria».
Las celebraciones continúan este martes cuando plantilla y cuerpo técnico visiten el salón de plenos del Ayuntamiento de Almendralejo, donde serán recibidos por el alcalde, José María Ramírez Morán, y parte de la corporación municipal. Seguidamente, los jugadores también harán la ofrenda floral a la Virgen de la Piedad, patrona de Almendralejo, como marca la tradición.
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